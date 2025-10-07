Są pieniądze na obronę cywilną w samorządach, ale potrzeba zmian w przepisach

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w przepisach są postulowane przez lokalne władze dotyczące wykorzystania funduszy na obronę cywilną?

Jak różne miasta, takie jak Łódź, Lublin czy Poznań, planują wykorzystać otrzymane środki na ochronę ludności?

Jakie innowacyjne projekty są realizowane w ramach programów wsparcia odporności w polskich miastach?

Jakie zmiany legislacyjne planuje wprowadzić MSWiA, by usprawnić proces wykorzystania środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej?

Aplikowaliśmy o 30 mln złotych. Finalnie otrzymaliśmy ok. 10 mln zł. To środki, które trzeba rozliczyć do końca roku, w związku z tym nie może być mowy o budowie czy przebudowie obiektów ochronnych z racji na procedury przetargowe – mówi Agata Dzikowska, rzecznik prezydenta Wrocławia. MSWiA zapowiada zmiany.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ma m.in. wesprzeć samorządy w budowie lokalnej infrastruktury ochrony w sytuacjach zagrożenia. W tym roku rząd przeznacza na ten cel 16 mld zł, a w przyszłym – ponad 17 mld zł. Zaledwie niespełna 5 mld zł przewidziano dla samorządów na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

Miejsca odporności w każdej dzielnicy

Środki powoli trafiają do samorządów już od września. Łódź dostała z programu około 42,5 mln zł, z czego 14 mln zł przeznaczono na doposażenie straży pożarnej i inspektoratu nadzoru budowlanego, a reszta pozostaje do dyspozycji miasta. Lublin uzyskał blisko 31 mln zł, z czego do tej pory podpisano umowy na około 25 mln zł. Miasto planuje przeznaczyć te środki przede wszystkim na modernizację schronów w szkołach i domach pomocy społecznej oraz zakup agregatów prądotwórczych i sprzętu przeciwpowodziowego.