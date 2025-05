Prezydent Ciechanowa: Nie mamy żadnego schronu, który spełniałby definicję

W Ciechanowie mieszkania komunalne są sprzedawane wieloletnim najemcom? Z bonifikatą? Czy jednak miasto nie prowadzi sprzedaży swojego zasobu komunalnego? Jak to wygląda?

Byłbym bardzo ostrożny z powszechną krytyką sprzedaży z bonifikatami mieszkań komunalnych ich lokatorom. Przypadek każdego miasta stosującego te rozwiązania należy oceniać indywidualnie.

W Ciechanowie obecnie nie ma możliwości wykupienia lokalu z bonifikatą. Była taka opcja do połowy 2022 roku, a bonifikaty wynosiły wówczas do 70 proc. wartości nieruchomości. Jednakże sprzedawaliśmy wówczas tylko te lokale, które znajdowały się w budynkach, gdzie już istniała własność prywatna. Mówiąc inaczej, tam gdzie mamy budynek wielorodzinny i 100 proc. lokali jest własnością miasta, to odkąd jestem prezydentem, od 2014 roku, nigdy nie sprzedawaliśmy mieszkań.

Co więcej, nie będziemy tego robić w przyszłości. Budynki te konsekwentnie modernizujemy. Ale kiedy mamy w danym budynku kilka już wcześniej sprzedanych mieszkań, a więc istnieje własność komunalna i własność prywatna, to proces remontowy jest niezwykle utrudniony. Nie możemy na przykład na ten cel pozyskać funduszy europejskich. Dlatego widzę tu mocne uzasadnienie do sprzedaży takich lokali z bonifikatami.

Pytałam o to, bo w ostatnich dniach spore poruszenie wywołała sprawa nabycia kawalerki przez Karola Nawrockiego, kandydata obywatelskiego popieranego przez PiS. To był lokal komunalny wykupiony za pieniądze kandydata przez długoletniego najemcę, a potem w dziwnych okolicznościach – sprzedany. Co pana zdaniem powinno się zrobić, jak uregulować prawnie tego typu sytuacje, by lepiej chronić właścicieli mieszkań w starszym wieku, by nie oddawali swoich lokali za bezcen?

Czerpanie korzyści majątkowych z ludzkiej tragedii czy trudnej sytuacji życiowej seniora jest zawsze godne potępienia. Trzeba tu zwrócić uwagę na to, że nie tylko obce osoby wykorzystują starszych ludzi, ale niestety mamy do czynienia również z przypadkami, kiedy to rodzina seniora przejmuje jego mieszkanie, a następnie schorowanego dziadka czy babcię oddaje do DPS-u.

Następnie koszty utrzymania takiej osoby w domu opieki są przerzucane na budżet miasta. Wydaje się, że większą rolę kontrolną mogłyby mieć tu same miasta, ale i w dodatkowe uprawnienia weryfikujące sytuację mogliby zostać wyposażeni notariusze. Ponadto do rozważenia byłoby wprowadzenie ograniczeń w odsprzedaży lokalu nabytego z bonifikatą osobom spoza kręgu rodziny. To wszystko wymaga zmian w prawie.

Czy takie miasto jak Ciechanów – kompaktowej wielkości – ma schrony? Dużo ich jest? Spełniają obecne wymagania czy jednak nie?

Nie mamy żadnego schronu, który spełniałby definicję z nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dlatego już przeprowadziliśmy analizę, gdzie taki profesjonalny schron mógłby powstać. Braliśmy tu pod uwagę bliskość infrastruktury krytycznej, obszary o zwiększonej gęstości zaludnienia oraz możliwość zastosowania podwójnej funkcji obiektu.