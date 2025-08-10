Prezydent Gorzowa: problem z koleją w mieście to efekt zaniedbań władz kolejowych

Aktualizacja: 10.08.2025 14:09 Publikacja: 10.08.2025 13:11
Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa Wielkopolskiego
Pierwsze koncepcje na temat tej obwodnicy pojawiły się prawdopodobnie w latach 80. ubiegłego wieku i były kontynuowane przez kolejne lata, ale starania nigdy nie weszły w etap realizacji. Głównym problemem zawsze były ogromne koszty. A realne przygotowania do inwestycji rozpoczęły się już za mojej kadencji. Kiedy byliśmy gotowi z urealnieniem pomysłu, zdobyliśmy na ten cel pieniądze. Były to bardzo skomplikowane starania, w które zaangażowanych było wiele osób. Prace przygotowawcze ruszyły w 2023 roku, kiedy podpisano umowę z firmą Budimex na pierwszy 500-metrowy odcinek.
Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, to aktualnie inwestycja ma wielkie szczęście, nie miała go przez poprzednie 50 lat. Aktualne opóźnienia inwestycji są przy tej skali minimalne i wynikają z przyczyn raczej niezależnych, bo z konieczności zmiany przebiegu linii brzegowej rzeki Kłodawki. Zresztą problem już został rozwiązany. Budowa już się rozpoczęła, a realizacja pierwszego etapu potrwa około rok. Termin zakończenia całości teraz to grudzień 2027.
Nie, ale problem znam bardzo dobrze. Rozmawiamy o tym z mieszkańcami. Ta sprawa to efekt wieloletnich zaniedbań władz kolejowych, braku inwestycji, bagatelizowania problemu. Rozwiązanie problemu komunikacji kolejowej leży w rękach PKP i częściowo władz województwa lubuskiego. My im o tym nieustannie przypominamy, podsuwamy pomysły i mam wrażenie, że ostatni rok nareszcie pozwolił decydentom problem dostrzec.
Władze Gorzowa rozmawiają na ten temat z PKP PLK, z Urzędem Marszałkowskim, z Ministerstwem Infrastruktury – by sytuacja uległa poprawie i Gorzów przestał być miastem wykluczonym kolejowo. Tak, jak wspomniałem, choć rozwiązanie problemu nie leży w kompetencjach gorzowskiego samorządu, jesteśmy bardzo aktywni w jego rozwiązaniu.
Już ponad sześć lat temu, jeszcze przed uruchomieniem rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus, Gorzów wspólnie z samorządami z województwa lubuskiego i wielkopolskiego – w sumie 19 samorządów – podpisały porozumienie w sprawie podjęcia działań, których celem było wznowienie ruchu pasażerskiego i towarowego na liniach kolejowych nr 363, 364 oraz 368. To był początek naszych inicjatyw, a mamy ich całą ogromną listę. W starania, w naciski, w konsultacje zaangażowane są władze miasta, rada miasta, ale też wiele organizacji społecznych oraz lokalni politycy.
To pomysł jednego z radnych. Tylko pamiętajmy, że mówimy o miejscowościach oddalonych od Gorzowa o 50-70 kilometrów. Byłby to spory precedens, nawet w skali kraju, ale przeanalizujemy racjonalność tego pomysłu.
Sukcesywnie odmładzamy cały tabor komunikacji miejskiej – i autobusy, i tramwaje. Chcemy też zainwestować w minibusy. W skali kraju nie mamy się czego wstydzić. W sprawie tramwajów korzystamy z unijnego dofinansowania, na przykład z programu FENIKS 2021–27.
Zacznijmy od tego, że w Gorzowie mamy mało awarii, w porównaniu do innych miast. W takich wodociągowych rankingach polskich miast mamy bardzo dobrą pozycję. Inwestujemy w wodociągi i mamy na to pewną pulę pieniędzy. Choć w przeszłości sytuacja była znacznie lepsza, bo inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną były wspierane ze środków unijnych, a obecnie dostępność tych funduszy została istotnie ograniczona.
Nasza transformacja energetyczna jest bardzo zaawansowana i prowadzimy ją wspólnie z naszymi partnerami, na przykład PGE Energia Ciepła. W ramach wielu realizowanych od ponad 10 lat projektów budynki miejskie zostały podłączone do sieci ciepłowniczej, zlikwidowano piece kaflowe i lokalne kotłownie. PGE, które zarządza naszym ciepłem, zmodernizowało całą infrastrukturę i dalej w nią inwestuje. Bardzo ważny był nasz miejski, kompleksowy program KAWKA, dzięki któremu zlikwidowano tysiące pieców węglowych, setki budynków przyłączono do sieci miejskiej. To diametralnie poprawiło jakość powietrza w centrum miasta.
Dzięki tym nowoczesnym inwestycjom, o których wspomniałem, nie mamy już miejskich elektrociepłowni.
Dostaniemy blisko sześć milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Te środki przeznaczymy przede wszystkim na inwestycje i zakupy. Pozwolą one, między innymi na zabezpieczenie możliwości dostaw energii, wody, czy też autonomię elektryczną i komunikacyjną obiektów kluczowych w mieście.
Ponieważ w tej sprawie zmieniło się prawo, które wyznaczyło nowe kryteria oceny takich obiektów, odpowiedzi na to pytanie będę mógł udzielić po przeprowadzeniu wymaganych prawem ekspertyz. Dostaliśmy pieniądze na ten cel i takie ekspertyzy, a teraz takie inwentaryzacje są prowadzone. W efekcie znać będziemy zarówno liczbę obiektów, które spełniają nowe kryteria, jak i zakres nowych projektów. Nasze dane znajdą się w Centralnej Ewidencji Budynków Ochronnych, której powstanie jest efektem nowych przepisów.
Podchodzę do tego z ogromnym spokojem i pokorą. Podobnie jak podchodziłem do wcześniejszej zmiany wprowadzającej dwukadencyjność.
