Prezydent Białej Podlaskiej: Green Velo jest magnesem, który przyciąga turystów

Michał Litwiniuk, prezydent Białej Podlaskiej
Głosowanie zakończyło się raptem 12 sierpnia, o godz. 14. Do ostatniego momentu mieszkańcy mobilizowali się, oddając internetowe głosy na „Rowerową Białą Podlaską”. Wyprzedziła nas jednak inna atrakcja turystyczna – podróż retro meleksem po Nałęczowie i Wąwolnicy. Dziękuję wszystkim za ogromne zaangażowanie, ponad 1,2 tys. oddanych głosów to dowód na to, że aktywność rowerowa stała się naszą wizytówką i stanowi o marce miasta.
Absolutnie nie trzeba namawiać mieszkańców do przesiadki na rower. Widok rodzin z dziećmi poruszających się ścieżkami rowerowymi, mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy czy szkoły rowerem, jest powszechny i oczywiście bardzo cieszy. Przy naszych szkołach umiejscowiliśmy wiaty rowerowe, które nawet w chłodniejszych miesiącach są wypełnione rowerami.
Niebawem przy naszych szkołach zainstalujemy również stacje naprawy rowerów. Mieszkańcy Białej Podlaskiej wybierają rower świadomie, a wśród argumentów jest z pewnością dobrze przygotowana infrastruktura rowerowa. Mamy w mieście 43,9 km wydzielonych dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i tras rowerowych.
Biała Podlaska, ze względu na znacznie mniejsze zasoby budżetowe, w porównaniu do wymienionych przez panią miast, nie jest obecnie w stanie uruchomić własnego programu dopłat do zakupu rowerów elektrycznych. Jednak osobiście zachęcam mieszkańców, by skorzystali z ogólnopolskiego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój rower elektryczny”. Nabór wniosków planowany jest w trzecim kwartale tego roku, a dofinansowanie obejmuje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 2,5 tys. zł na standardowy e-bike.
Ależ wszystko poszło tak. Znowu okazaliśmy się niedoścignieni i zdobyliśmy najwięcej punktów, tym razem w nowej, przygotowanej przez organizatorów – miasto Bydgoszcz – kategorii. Jako najlepsi z najlepszych, trzykrotni zwycięzcy, wraz z mieszkańcami Nowej Soli rywalizowaliśmy o Superpuchar RSP. I tę rywalizację wygraliśmy, przejeżdżając w czerwcu ponad 1,4 mln km. W lipcu podczas gali podsumowującej rywalizację odebraliśmy nasz puchar, a następnie podczas rowerowej fety w parku Radziwiłłowskim, zaprezentowaliśmy go mieszkańcom.
W czerwcową rywalizację włączyły się 6534 osoby – mieszkańcy miasta, inspirujący mistrzowie-liderzy grup rowerowych oraz przyjaciele, którzy kręcili z aplikacją Aktywne Miasta w różnych zakątkach Polski i świata. Możemy się też pochwalić, że bialczanin Marek Makaruk, to nasz absolutny mistrz. On przejechał najwięcej – bo aż 8346 km – ze wszystkich mężczyzn kręcących w 56 startujących w rywalizacji miastach. To powód do dumy.
W czerwcu w Białej Podlaskiej odbyło się blisko 50 wydarzeń rowerowych: rajdów, pikników i spotkań organizowanych m.in. przez mocno zaangażowane w rywalizację szkoły, organizacje i instytucje oraz prywatne firmy. Każde z tych spotkań było okazją do integracji, ale i odkrywania na rowerze uroków południowego Podlasia.
Białą Podlaską od szlaku Green Velo dzieli zaledwie 17 km. Ten niewielki dystans sprawia, że mieszkańcy miasta chętnie tę odległość pokonują, by poruszać się Green Velo rekreacyjnie lub brać udział w rajdach rowerowych, takich jak retro rajd Polonika, Poland Gravel Race czy Orient Gravel "Roztocze & Malowniczy Wschód".
Mimo wymagającej sytuacji geopolitycznej w rejonie wschodniej granicy, obserwujemy stały wzrost zainteresowania turystyką rowerową na terenie Podlasia, Lubelszczyzny i Roztocza. Szlak Green Velo, choć nie przebiega bezpośrednio przez Białą Podlaską, jest silnym magnesem, który przyciąga turystów w całym regionie, a miasto coraz częściej staje się punktem wypadowym lub przystankiem dla grup rowerowych.
Biała Podlaska wyróżnia się dogodnym położeniem, bogatą ofertą noclegową i zapleczem gastronomicznym, a także atrakcyjnymi trasami w okolicy, które umożliwiają aktywne poznawanie mniej uczęszczanych, ale niezwykle malowniczych zakątków regionu. Coraz liczniej odwiedzają nas też grupy rowerowe z całej Polski – zarówno zorganizowane, jak i indywidualni turyści – doceniając połączenie walorów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz gościnności lokalnych społeczności.
Mimo że mówimy tylko o ponad 200-metrowym fragmencie przy ul. Warszawskiej, jego znaczenie jest kluczowe – łączy ścieżki rowerowe z miasta i gminy oraz kończy wieloletnią lukę w infrastrukturze rekreacyjnej i transportowej. Inwestycję realizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), a łącznik znajduje się na terenie gminy Biała Podlaska.
W mieście stale uzupełniamy sieć dróg rowerowych. W tej chwili kończymy kolejną ważną inwestycję, jest to przebudowa ul. Kościuszki wraz z budową drogi rowerowej, która łączy Al. Tysiąclecia z ul. Sidorską. A w planach mamy również połączenie drogą rowerową ul. Janowskiej z ul. Terebelską. Obecnie naszym priorytetem jest także doprowadzenie dróg rowerowych do szkół.
Pula środków przyznanych na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla miasta Biała Podlaska w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 wynosi w 2025 r. – 5,1 mln zł, a w 2026 r. – prawie 4,9 mln zł. W tym roku pieniądze przeznaczymy m.in. na: zakup stacjonarnych agregatów prądotwórczych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania m.in. Urzędu Miasta, szkół i podmiotów świadczących usługi istotne dla funkcjonowania miasta (Wod-Kan, PEC, MZK), zakup przenośnych agregatów prądotwórczych, organizowanie szkoleń dla kadry Urzędu Miasta oraz podmiotów ochrony ludności. Poza tym planujemy zakup dwóch cystern do przewozu i dystrybucji wody pitnej oraz samochodu dla jednego z podmiotów ochrony ludności, w naszym przypadku będzie to Straż Miejska.
W przyszłym roku natomiast planujemy budowę hali magazynowej przeznaczonej na magazynowanie zasobów oraz dystrybucję rezerw materiałowych przy ul. Brzeskiej, zakup środków żywnościowych o przedłużonym terminie użytkowania oraz budowę dwóch studni głębinowych jako awaryjne ujęcie wody pitnej.
Miasta położone blisko wschodniej granicy mają podobne potrzeby jak inne samorządy. Jednak większa uwaga skierowana będzie na odpowiednie przygotowanie szczegółowego sposobu realizacji działań w zakresie ewakuacji ludności, w przypadku zarządzenia ewakuacji ludności, w szczególności z rejonów zagrożonych niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych.
