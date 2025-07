Burmistrz Hrubieszowa: Chcemy podnieść odporność miasta na różne zagrożenia

Pani burmistrz, jak wysoka jest obecnie opłata za wywóz odpadów segregowanych w Hrubieszowie?

W tej chwili opłata ta jest uzależniona od ilości zużytej przez mieszkańców wody. W lutym bieżącego roku zmieniliśmy system naliczania.

Pierwotny był oparty na liczbie osób w gospodarstwie domowym, a w tej chwili w Hrubieszowie funkcjonuje opłata uzależniona od metra sześciennego zużytej wody i wynosi 11,50 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody.

Jednak jeśli mieszkańcy korzystają np. z karty dużej rodziny, wówczas opłata jest o dwa złote niższa. Zniżkę mają też osoby, które deklarują, że posiadają kompostownik i w nim składują bioodpady.

Pytam o te śmieci, bo to była jedna z przyczyn inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania zarówno pani, jak i Rady Miasta. Referendum, które okazało się nieważne.

Tak, to był jeden z argumentów.

A kolejne – to m.in. wzrost podatków od nieruchomości czy też opłaty za wodę i ścieki. Nie dało się tego uniknąć? Te podwyżki były konieczne?

Tutaj trzeba oddzielić dwie kwestie. Jeśli chodzi o kwestię podatku od nieruchomości, to podwyżka leży w gestii Rady Miasta. Co roku podejmowała ona decyzję, by te podatki były podnoszone – z tego względu, że są to realne kwoty, które przeznaczamy na funkcjonowanie samorządu, na inwestycje czy na wkłady własne, a także na bieżące funkcjonowanie miasta. W związku ze stałym wzrostem różnych opłat w kraju i my podnosiliśmy podatek od nieruchomości. Zresztą takie decyzje podejmowały też inne samorządy.