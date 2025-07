Paweł Gancarz: To niebywałe, że osoby bez uprawnień zaglądają komuś do samochodu

Równolegle prowadzone są prace na drodze wojewódzkiej 392 – od Ołdrzychowic przez Lądek do Stronia. Tam również mamy wybranego wykonawcę i zabezpieczone środki z funduszy europejskich, które przesunęliśmy w wyniku negocjacji z Komisją Europejską. To zadanie trwa. Powiem szczerze, że oczekiwania niektórych dotyczą niemal cudów. Już w pierwszych dniach po tej powodzi zapowiadałem, że to nie będzie proces, który można zrealizować na „pstryknięcie palcami”. Mówiłem, że odbudowa potrwa.

Byłem w Stroniu Śląskim dwa tygodnie temu. Jako samorządowiec potrafię ocenić, ile już zrobiono. Trzeba pochwalić Wody Polskie, bo roboty są prowadzone przez wielu wykonawców, na wielu odcinkach rzecznych i one trwają. Ja ten efekt widzę, ale może jeszcze go nie widzieć tzw. przeciętny Kowalski, bo wciąż zauważalne są ślady ogromnych zniszczeń.

Proszę mi wierzyć – w pierwszych dniach po powodzi to wyglądało jak poligon po wybuchu bomby. Jak przy każdej dużej inwestycji – zanim powstanie dach i elewacja, trzeba zbudować fundamenty. Dziś jesteśmy właśnie na tym etapie – powstają mury oporowe, umacnianie rzek, odbudowywane są mosty. Jeśli chodzi o budynki, to one muszą najpierw wyschnąć – wiele z nich to zabudowa przedwojenna, poniemiecka, która wymaga odpowiednich warunków.

Dobra pogoda pozwala teraz na to, by mury po zbiciu tynków mogły wysychać. Czasami trzeba czekać rok albo dwa, zanim przejdzie się do kolejnych etapów odbudowy, remontów, odtworzenia. Widzę ogrom wykonanej pracy. Nie zgadzam się z głosami, że „nic się nie dzieje”. Wręcz przeciwnie – wiele firm działa na froncie robót. Nawet my nie byliśmy jeszcze w stanie odbudować drogi wojewódzkiej w kierunku Ołdrzychowic, bo w pierwszej kolejności Wody Polskie musiały odbudować tam mur oporowy. A dopiero później można było przystąpić do innych prac. Zapewniam, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ten przejazd na razie jest utrudniony, bo tam jest zwężenie, gdyż najpierw trzeba było odbudować mur oporowy. Jednak prace postępują.

Gminy, które ucierpiały w ubiegłorocznej powodzi, mogą korzystać ze środków unijnych na odbudowę? Czy były przewidziane specjalne fundusze na ten cel?

Linia demarkacyjna wygląda tak: uzyskaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcie 82 milionów euro na cele związane z usuwaniem skutków powodzi. Jako samorząd województwa wskazaliśmy dwa główne kierunki. Nasze straty w mieniu województwa – przede wszystkim na infrastrukturze drogowej – oszacowaliśmy na ponad 500 mln zł.

Z tych 82 milionów euro, 10 mln euro przeznaczyliśmy na odbudowę potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które ucierpiały podczas powodzi. A pozostałe 72 mln euro skierowaliśmy na infrastrukturę drogową – głównie na drogi wojewódzkie. To jest nieformalna umowa z administracją rządową: my zajmujemy się infrastrukturą wojewódzką, natomiast administracja rządowa wspiera samorządy gminne i powiatowe – w zakresie szkół, przedszkoli czy dróg lokalnych. Środki rządowe są wypłacane na podstawie zgłoszonych strat przez wojewodów i odpowiednie ministerstwa. Nie chcemy się dublować – każda strona ma przypisane swoje zadania.