Prezydent Szczecina Piotr Krzystek: Nie wszędzie da się zastąpić człowieka

Wspomniał pan, że powstają klasy, które kształcą specjalistów od energetyki wiatrowej, bo chyba nie powinno brakować miejsc pracy dla takich osób. Zwłaszcza że szacunki mówią, że aż 10 tys. specjalistów ma znaleźć zatrudnienie w tej branży.

Tak, to się tak szacuje od dłuższego czasu. Wiemy, że sam Vestas będzie potrzebował około 1,7 tys. pracowników. Windar pewnie trochę mniej, ale to i tak jest dość duża grupa. Trzeba też pamiętać, że niestety wchodzimy w czas niżu demograficznego i młodzież, która dzisiaj jest w podstawówce, nie jest specjalnie liczna w poszczególnych rocznikach. Czasy, gdy mieliśmy bardzo dużo dzieci w szkołach, powoli odchodzą do lamusa. I to jest wyzwanie dla rynku pracy. Oczywiście automatyzacja, sztuczna inteligencja będzie też wpływała na ten rynek. Musimy tym bardzo umiejętnie sterować, po to, żeby ci fachowcy pojawiali się w firmach, bo jednak nie wszędzie da się zastąpić człowieka.

W środę radni zdecydowali, że zwiększony zostanie też deficyt budżetowy Szczecina, który będzie wynosił ponad 437 mln zł, a nie – jak pierwotnie zakładano – nieco ponad 200 mln zł. Dlaczego miasto się dalej zadłuża? W związku z inwestycjami?

Dokładnie tak. Mamy nadwyżkę operacyjną, więc jeśli chodzi o koszty bieżące, to my je pokrywamy z przychodów bieżących. Zresztą jeszcze z lekką górką, bo ta górka to jest grubo ponad 200 mln zł. Inwestujemy, bo po pierwsze, musimy skończyć inwestycje, które są już rozpoczęte, po drugie mamy jeszcze niestety zaszłości ze starych przetargów, choćby dotyczących torowisk. Tam pojawiają się roszczenia firm i musimy je zaspokajać. Dotyczy to nawet stadionu piłkarskiego, który jeszcze nie do końca został rozliczony, bo nadal są roszczenia wykonawcy, a my się musimy z tym mierzyć. Uwzględniamy takie sytuacje w budżecie Szczecina.

Chcemy utrzymać wysoki poziom wykorzystania środków zewnętrznych, głównie unijnych. Wiemy, że środki unijne będą coraz trudniejsze do uzyskania, więc kolejne lata oznaczają, że na inwestycje będzie szło mniej pieniędzy. Dobrze wiemy, że dziś miliard złotych to nie jest ten sam miliard co jeszcze kilka lat temu. Dużo zależeć będzie od tego, co nam spłynie z Warszawy, na co zostaną przyznane środki unijne, ponieważ jesteśmy właściwie w ostatniej fazie kontraktowania tych pieniędzy.

Szczecin zawiera porozumienie z powiatem polickim na „samorządowy szlak wodny, pieszo-rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim”. Co to za inwestycja?

To tramwaj wodny, który połączy Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście, na który będzie można wejść pieszo, ale także zabrać ze sobą rower, po to, żeby dopłynąć do Świnoujścia i tam z niego skorzystać podczas pobytu nad morzem. Będzie to jeden rejs do Świnoujścia i z powrotem przez Nowe Warpno. To taka wakacyjna oferta dla mieszkańców i turystów.

A od kiedy? Od tego sezonu czy później?

Stratujemy tego lata. Chcemy zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie takim tramwajem. Po wielu latach będzie to powrót do takiego wodnego połączenia Szczecina i Świnoujścia.