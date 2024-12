Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego: Regiony przy granicy trzeba wesprzeć

W regionie ma powstać aż 288-km szlak rowerowy, który uzupełni infrastrukturę rowerową na Warmii, Mazurach i Powiślu. Kiedy będzie gotowy?

Budowa szlaku rozpocznie się w 2026 r., a już w 2028 r. pierwsi rowerzyści będą mogli wyruszyć jego trasą. Nowa trasa, nazwana „Z bocianem przez EGO”, to nie tylko ścieżka rowerowa – to przygoda. Pętla poprowadzi przez wschodnie Mazury, wiodąc rowerzystów od jeziora Gołdap, przez Szeskie Wzgórza, Stare Juchy, Ełk, aż po Olecko. Nie zabraknie też dodatkowych odnóg prowadzących do takich miejsc jak Prostki czy jezioro Laśmiady. Szlak połączy się ze znanym już Szlakiem Rowerowym Green Velo, co pozwoli zintegrować naszą infrastrukturę z ogólnopolską siecią tras rowerowych jeszcze lepiej.

Chcemy, żeby ta trasa była dostępna dla każdego – zarówno dla wytrawnych rowerzystów, jak i rodzin z dziećmi. Dlatego znajdą się na niej miejsca odpoczynku, tablice informacyjne z mapami i opisami atrakcji, a także wyraźne oznakowanie, które ułatwi poruszanie się. Planujemy też działania promocyjne – powstanie interaktywna mapa, wydamy foldery turystyczne, a na specjalnym portalu znajdą się wszystkie niezbędne informacje o trasie.

Ta inwestycja to krok w kierunku jeszcze większego otwarcia naszego regionu na turystów, ale i udogodnienie dla mieszkańców. Warmia i Mazury od lat konsekwentnie rozwijają zrównoważoną turystykę, co potwierdzają takie inicjatywy, jak Mazurska Pętla Rowerowa czy CANAL VELO wokół Kanału Elbląskiego.

Ile będzie kosztował ten szlak?

Koszt budowy oszacowano na około 110,5 mln zł. Kwota pokaźna, ale inwestycja tej skali wymaga odpowiednich nakładów. Większość środków na ten projekt, bo aż 92 mln zł, pochodzi z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027.