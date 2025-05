Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Najwięcej zabytków w Polsce, otwarci mieszkańcy, naturalne smaki. Gwarancja udanych wakacji, pięknych lokalizacji i ciekawych atrakcji. Dolny Śląsk – najbardziej różnorodny region w kraju – startuje z nową kampanią promocyjną pod hasłem „Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata”. Zachęca w ten sposób do spędzania czasu w regionie nie tylko podczas wakacji, ale także w trakcie krótszych wypadów, np. na weekendy.

Jest to jednocześnie wsparcie dla sektora turystycznego po powodzi z września ubiegłego roku, kiedy to region dotknęła kolejna fala – odwołanych rezerwacji. Ucierpiały nie tylko biznesy i obiekty w miejscach, które nawiedziła wielka woda, ale też te położone w bezpiecznych lokalizacjach, które nie uległy fizycznemu niszczeniu. Po prostu jesienią zeszłego roku ruch turystyczny na Dolnym Śląsku zamarł, a przedsiębiorcy z regionu wciąż borykają się z konsekwencjami tamtych wydarzeń.

Promocja i wsparcie

Tak więc nowa inicjatywa samorządu województwa ma na celu zarówno zachęcenie Polaków do spędzenia wakacji na Dolnym Śląsku, jak i pomoc lokalnym społecznościom i przedsiębiorcom.

– Zawsze powtarzam, że Dolny Śląsk to region niezwykły – z bogatą historią, piękną przyrodą i gościnnymi ludźmi. Wybierając wakacje na Dolnym Śląsku, wybierają państwo nie tylko niezapomniany wypoczynek, ale też konkretne wsparcie dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców – podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

– Uzdrowiska, górskie szlaki, ścieżki rowerowe, historyczne twierdze oraz zabytkowe miasteczka – nasz region ma ofertę dla każdego i daje wiele możliwości, za każdym razem zaskakując turystów nowymi ciekawymi lokalizacjami – dodaje marszałek.

Kampania, realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, obejmuje szerokie działania promocyjne: billboardy w największych miastach Polski i w regionie, intensywną kampanię internetową oraz współpracę z osobami znanymi i związanymi z Dolnym Śląskiem.

– Przed nami również cykl letnich wydarzeń, w trakcie których promować będziemy atrakcje z całego regionu. Najbliższy event odbędzie się 13–15 czerwca na wrocławskich Partynicach, gdzie będziemy mogli zaprosić państwa do dolnośląskiego miasteczka i skosztowania regionalnych specjałów, w tym wzięcia udziału w premierze dolnośląskiego burgera. Zachęcam do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych i do zapoznania się z naszymi atrakcjami – mówi wicemarszałek Michał Rado.

Kampania promocyjna została zainaugurowana w Twierdzy Kłodzko. – My, jako gminy, które ucierpiały tutaj, na ziemi kłodzkiej, bezpośrednio w wyniku powodzi oraz pośrednio po powodzi, wciąż mamy ubytki w liczbie gości, którzy odwiedzają nasz teren – wskazuje Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. – Nowa kampania promocyjna to cenna i potrzebna inicjatywa, jedno z kolejnych wsparć, które mamy z poziomu regionu, za które serdecznie dziękujemy. Zapraszamy wszystkich turystów na ziemię kłodzką, do Kłodzka, do twierdzy i do wszystkich naszych atrakcji, ponieważ państwa przyjazd na te tereny pozwoli je szybciej odbudować – zaznacza.

Na turystów czekają w regionie arcyciekawe zabytki, historie i malownicze miejsca. – Twierdza Kłodzko to obiekt o ponadtysiącletniej historii. Jesteśmy czynni codziennie od 9 do 19, dostępnych jest kilka tras zwiedzania dla małych i dużych. Czekają eventy, oferta dla grup zorganizowanych, niesamowite podziemia – wymienia Dawid Jakubowski, dyrektor Twierdzy Kłodzko.

– Marzy nam się jeszcze jedno oblężenie twierdzy: oblężenie przez turystów, a arsenał atrakcji już czeka. Twierdza Kłodzko jest dobrze przygotowana do przyjęcia turystów. Powódź dała nam wszystkim w kość, ale już minęła, a obiekt oferuje nowości. Zapraszamy 9 sierpnia na 20. jubileuszowe Dni Twierdzy Kłodzko, kiedy setki rekonstruktorów będą animowały turystów – zaprasza Kornel Drążkiewicz, zastępca dyrektora Twierdzy Kłodzko.

Na Dolny Śląsk przyciągają również uzdrowiska, których jest tutaj najwięcej w Polsce. – Ziemia kłodzka to nie tylko turystyka, ale również lecznictwo uzdrowiskowe. Dlatego zapraszamy także do korzystania z oferty Uzdrowisk Kłodzkich, które mają obiekty zlokalizowane w Polanicy-Zdroju, Dusznikach-Zdroju i w Kudowie. To miejsca, w których można nie tylko odpocząć, ale również podreperować zdrowie z wykorzystaniem właściwości leczniczych klimatu. To świetna baza do zwiedzenia atrakcji znajdujących się w okolicy – zwraca uwagę Tomasz Pełyński, prezes Uzdrowisk Kłodzkich.

Kampania „Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata” potrwa do końca wakacji. Jej celem jest nie tylko przyciągnięcie turystów, ale także odbudowa poczucia bezpieczeństwa i perspektyw rozwoju w miejscach najbardziej dotkniętych skutkami ubiegłorocznej katastrofy.

Atrakcje na start

Kampania już rusza, tymczasem region odlicza także dni do oficjalnego startu sezonu urlopowego. Oficjalne Turystyczne Otwarcie Wakacji na Dolnym Śląsku zaplanowane zostało na 28 czerwca w Rudzie Sułowskiej, malowniczo położnej w sercu Doliny Baryczy – jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce. Będzie to już III edycja tego plenerowego wydarzenia, które stało się tradycyjnym i cenionym początkiem letniego sezonu turystycznego w regionie. Jego organizatorami są Dolnośląska Organizacja Turystyczna wspólnie z Centrum Edukacyjno-Turystycznym Naturum w Rudzie Sułowskiej.

W programie tegorocznej edycji zaplanowano liczne atrakcje promujące walory turystyczne Dolnego Śląska, skierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Uczestnicy będą mogli odwiedzić stoiska wystawców z całego regionu, skorzystać z bogatej oferty animacji, pokazów i warsztatów, a także posłuchać występów artystycznych na scenie. Dla rodzin z dziećmi przewidziano specjalną strefę dla najmłodszych, czynną w godzinach 12–17, a na zakończenie dnia zaplanowano pełne radości i kolorów piana party – atrakcję, która z pewnością dostarczy najmłodszym mnóstwa frajdy.

Nowościami będą w tym roku rajd rowerowy, prowadzący przez malownicze tereny Doliny Baryczy, oraz przejazdy meleksem po kompleksie Stawów Milickich – jednej z największych atrakcji przyrodniczych Dolnego Śląska.

Celem wydarzenia jest promocja regionalnych atrakcji turystycznych oraz zachęcenie mieszkańców Dolnego Śląska i gości regionu do aktywnego spędzania wakacji na miejscu. Dzięki zaangażowaniu lokalnych partnerów i wystawców wydarzenie ma szansę przyciągnąć setki odwiedzających i stać się jedną z najciekawszych inicjatyw turystycznych początku lata.

Powrót kolei do Srebrnej Góry zwiększy atrakcyjność regionu dla turystów. Właśnie podpisano umowę w tej sprawie Foto: mat. pras.

Wygodniejszy dojazd

W działania promujące turystykę i ułatwiające poruszanie się po regionie, a także służące poprawie dostępności różnych miejsc zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, wpisuje się prowadzona przez samorząd regionu rewitalizacja linii kolejowych, w tym tras nieczynnych od dziesięcioleci. Tak jest w przypadku linii do Srebrnej Góry, na którą już wkrótce pociągi wrócą po niemal pół wieku – ruch kolejowy na tej linii został bowiem zawieszony w 1977 roku.

Aby stało się to możliwe, samorząd województwa podpisał umowę na rewitalizację linii kolejowej nr 318 między Bielawą a Srebrną Górą, malowniczą miejscowością położoną u podnóża Gór Sowich.

Projekt zakłada kompleksową modernizację linii w jej historycznym przebiegu. Prace prowadzone są etapowo. Aktualnie kończą się na odcinku Bielawa Zachodnia–Bielawa Nowa (ok. 4,5 km), a następnie, dzięki nowej umowie, obejmą trasę do Srebrnej Góry. Oddanie inwestycji zaplanowano na koniec 2026 roku. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył ponad 36 mln zł.

– Rewitalizacja linii kolejowej nr 318 to projekt, który ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców Bielawy i Srebrnej Góry, ale dla całego regionu. Dzięki niemu poprawi się dostępność komunikacyjna, wróci regularny ruch pasażerski, a pociągi po prawie 50 latach dotrą do Srebrnej Góry. To także ogromny impuls dla lokalnej turystyki – podróżni będą mogli wygodnie dojechać do atrakcji w okolicach Gór Sowich – podkreśla marszałek Paweł Gancarz.

– Wracamy do miejsca, w którym rozpoczął się nasz projekt walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dzięki rewitalizacji tej linii przywrócimy połączenie kolejowe dla niemal 70 tys. mieszkańców. To oczywiście nie koniec naszych działań. Już niebawem będziemy podpisywać kolejne umowy na rewitalizacje – zapowiada wicemarszałek Michał Rado.

Uruchomienie nowego połączenia pozwoli mieszkańcom Bielawy i Srebrnej Góry na wygodniejsze podróże do większych ośrodków miejskich, w tym do Wrocławia. Z kolei turystom da możliwość bezpośredniego dojazdu do jednej z najatrakcyjniejszych tras kolejowych Dolnego Śląska – z widokiem na Jezioro Bielawskie, Góry Sowie i przejazdem po ponad 110-letnim nasypie.

Warto pamiętać, że turystyka jest jednym najważniejszych sektorów gospodarki regionu.

– W 2024 roku turyści zostawili na Dolnym Śląsku 7,5 mld zł. Tych pieniędzy byłoby więcej, gdyby nie powódź – podkreśla Jakub Feiga, dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. – Dlatego cieszy kampania promocyjna, która ma przybliżyć region wszystkim Polakom i turystom z zagranicy oraz pokazać, że jakość usług turystycznych na Dolnym Śląsku nie ucierpiała – podsumowuje.

