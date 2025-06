Prezydentka Sopotu: Coraz ważniejsze dla gości stają się walory przyrodnicze

Pani zdaniem takie nieoczywiste sytuacje jak np. obecność Grand Hotelu w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej mogą przyciągnąć do Sopotu więcej turystów?

Grand Hotel nie ma problemów z frekwencją w sezonie. Szczególnie tym wysokim.

Ale nie chodzi mi o zapełnienie hotelu. Czy tego typu „reklama” jak w kampanii wyborczej przyciągnie tam turystów?

Trudno powiedzieć. Zobaczymy. Myślę, że Grand Hotel nie potrzebuje dodatkowej reklamy. Chociaż nie ukrywam, że może część osób będzie chciała przyjść i zobaczyć, jak wygląda ten obiekt – zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej nie byli w Sopocie. Ogród Grand Hotelu jest otwarty i każdy może tam wejść. To nie jest zamknięta enklawa. Zresztą, zgodnie z warunkami umowy dzierżawy tego terenu z właścicielem hotelu ogród musi pozostać dostępny dla wszystkich.

Opłata uzdrowiskowa w Sopocie wynosi 6,38 zł za osobę za dobę. Na co konkretnie są wydatkowane pieniądze zebrane z tej opłaty?

Te pieniądze są zawsze wydatkowane zgodnie z ustawą – na utrzymanie infrastruktury uzdrowiskowej. A więc na utrzymanie zieleni, na utrzymanie solanki. Na te wszystkie prace, które się wiążą z charakterem uzdrowiskowym miasta.

Sopot chciałby uregulować kwestię najmu krótkoterminowego mieszkań, które właściciele wystawiają na portalach rezerwacyjnych? Jaki jest na to pomysł?

Od dawna to postulujemy wspólnie z Krakowem, rozmawiamy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Co według nas powinno zostać uregulowane? Po pierwsze, musi być większa odpowiedzialność właściciela takiego mieszkania. Poza tym wszyscy muszą wiedzieć, kto jest właścicielem takiego mieszkania, bo często są goście, a właściciela nie ma. A on musi ponosić odpowiedzialność nie tylko za zachowanie gości, ale też za przestrzeganie ciszy nocnej, za segregację śmieci itd.

Chcemy, by wszystko było ewidencjonowane, żeby nie było szarej strefy. To powinien być taki rodzaj koncesji – jeśli właściciel np. urządza pseudohostel w mieszkaniu i goście są uciążliwi, to można by go pozbawić prawa do wynajmu. Trochę wychodzą nam naprzeciw przepisy unijne. Do wiosny przyszłego roku to musi zostać uregulowane na poziomie europejskim i Polska musi się do tego dostosować. Czyli musimy powiązać system ewidencji lokalnej czy krajowej z platformami rezerwacyjnymi. Platformy nie będą mogły umieścić oferty, która nie ma pewnego certyfikatu lub znacznika nadanego przez władze lokalne czy władze krajowe. To idzie w dobrą stronę.

Uważam też, że warto by było rozważyć takie instrumenty podatkowe lub finansowe, które byłyby na tyle atrakcyjne dla właścicieli mieszkań, żeby jednak bardziej opłacał im się najem długoterminowy, a nie tylko wakacyjny. Wtedy w takich lokalach będą żyć mieszkańcy miasta, a nie turyści. Zależy nam na tym, by było jak najmniej mieszkań, które od października do maja stoją puste, a zarabiają tylko w sezonie letnim.