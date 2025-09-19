Usuwanie azbestu na koszt gminy lub przy wsparciu NFOŚiGW

O bezpłatne usunięcie azbestu mieszkańcy mogą starać się w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.”. Nabór wniosków w Krakowie już się rozpoczął i potrwa do 3 października.

– Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się, przez usunięcie lub wymianę na bezazbestowe, w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31 grudnia 2032 roku – mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. Dodaje, że właściciele muszą zgłosić istnienie azbestu do urzędu gminy. Usuwanie musi zostać wykonane zgodnie z procedurami, przez wyspecjalizowane firmy.

Usuwanie azbestu dofinansowane z funduszy unijnych

W Krakowie ostatnia aktualizacja inwentaryzacji wyrobów z azbestem na terenie miasta odbyła się 2 lata temu. Wynika z niej, że przeliczając masę zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na poszczególne powierzchnie dzielnic, najwięcej pokryć dachowych i odpadów z azbestem znajduje się w Dzielnicy V Krowodrza oraz Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Szkodliwy minerał został ujawniony m.in. na terenie opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pychowicach, Uniwersytetów: Jagiellońskiego oraz Rolniczego, na terenie szpitali im. Dietla, Jana Pawła II oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

– Sporo azbestu Kraków zdążył usunąć w latach 2015 – 2021. Miasto finansowało te usługi, ponadto w latach 2017–2021 usuwanie azbestu było realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 – dodaje rzecznik krakowskiego magistratu.