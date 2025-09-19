Usuwanie azbestu na koszt gminy lub przy wsparciu NFOŚiGW

Aktualizacja: 19.09.2025 20:49 Publikacja: 19.09.2025 17:16
Właściciele nieruchomości powinni zgłosić istnienie azbestu do urzędu gminy. Usuwanie musi zostać wykonane zgodnie z procedurami, przez wyspecjalizowane firmy
Foto: Arjan
O bezpłatne usunięcie azbestu mieszkańcy mogą starać się w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.”. Nabór wniosków w Krakowie już się rozpoczął i potrwa do 3 października.
– Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się, przez usunięcie lub wymianę na bezazbestowe, w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31 grudnia 2032 roku – mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. Dodaje, że właściciele muszą zgłosić istnienie azbestu do urzędu gminy. Usuwanie musi zostać wykonane zgodnie z procedurami, przez wyspecjalizowane firmy.
W Krakowie ostatnia aktualizacja inwentaryzacji wyrobów z azbestem na terenie miasta odbyła się 2 lata temu. Wynika z niej, że przeliczając masę zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na poszczególne powierzchnie dzielnic, najwięcej pokryć dachowych i odpadów z azbestem znajduje się w Dzielnicy V Krowodrza oraz Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Szkodliwy minerał został ujawniony m.in. na terenie opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pychowicach, Uniwersytetów: Jagiellońskiego oraz Rolniczego, na terenie szpitali im. Dietla, Jana Pawła II oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
– Sporo azbestu Kraków zdążył usunąć w latach 2015 – 2021. Miasto finansowało te usługi, ponadto w latach 2017–2021 usuwanie azbestu było realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 – dodaje rzecznik krakowskiego magistratu.
Usuwając azbest, gminy mogły korzystać z różnych programów dofinansowania. Np. w latach 2022–2024 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę dachu w budynkach służących do produkcji rolniczej wraz z usunięciem pokrycia zawierającego azbest. Pieniądze pochodziły z Krajowego Programu Odbudowy.
W tym roku gminy mogły korzystać ze wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Termin składania wniosków był indywidualny dla każdego województwa np. dla Warszawy zakończył się w marcu, dla województwa śląskiego i warmińsko-mazurskiego w kwietniu.
Wiele gmin i miast prowadzi też własne programy i dofinansowuje usuwanie azbestu ze swoich terenów. W Krakowie program usuwania azbestu jest realizowany ze środków budżetu miasta na zasadach określonych w regulaminie przyjętym zarządzeniem prezydenta miasta z czerwca tego roku. W Warszawie nabór na dotacje na rok 2026 rozpoczął się 1 września 2025 r. Wnioski do urzędu miasta można składać do 31 marca 2026 r.
