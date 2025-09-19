Reklama

Usuwanie azbestu na koszt gminy lub przy wsparciu NFOŚiGW

Władze Krakowa ogłosiły nabór wniosków o usunięcie pokryć dachowych i elewacji z azbestu oraz wywóz odpadów azbestowych z terenu miasta.

Publikacja: 19.09.2025 17:16

Właściciele nieruchomości powinni zgłosić istnienie azbestu do urzędu gminy. Usuwanie musi zostać wy

Właściciele nieruchomości powinni zgłosić istnienie azbestu do urzędu gminy. Usuwanie musi zostać wykonane zgodnie z procedurami, przez wyspecjalizowane firmy

Foto: Arjan

Małgorzata Stuch

O bezpłatne usunięcie azbestu mieszkańcy mogą starać się w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.”. Nabór wniosków w Krakowie już się rozpoczął i potrwa do 3 października.

– Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się, przez usunięcie lub wymianę na bezazbestowe, w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31 grudnia 2032 roku – mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. Dodaje, że właściciele muszą zgłosić istnienie azbestu do urzędu gminy. Usuwanie musi zostać wykonane zgodnie z procedurami, przez wyspecjalizowane firmy.

Usuwanie azbestu dofinansowane z funduszy unijnych

W Krakowie ostatnia aktualizacja inwentaryzacji wyrobów z azbestem na terenie miasta odbyła się 2 lata temu. Wynika z niej, że przeliczając masę zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na poszczególne powierzchnie dzielnic, najwięcej pokryć dachowych i odpadów z azbestem znajduje się w Dzielnicy V Krowodrza oraz Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Szkodliwy minerał został ujawniony m.in. na terenie opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pychowicach, Uniwersytetów: Jagiellońskiego oraz Rolniczego, na terenie szpitali im. Dietla, Jana Pawła II oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Czytaj więcej

Azbest ma zniknąć z polskich miast i wsi do 2032 roku
Z regionów
Wymień dach z eternitu. Gmina przyzna dotację na jego usunięcie

– Sporo azbestu Kraków zdążył usunąć w latach 2015 – 2021. Miasto finansowało te usługi, ponadto w latach 2017–2021 usuwanie azbestu było realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 – dodaje rzecznik krakowskiego magistratu.

Reklama
Reklama

Programy wspierające usuwanie azbestu

Usuwając azbest, gminy mogły korzystać z różnych programów dofinansowania. Np. w latach 2022–2024 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę dachu w budynkach służących do produkcji rolniczej wraz z usunięciem pokrycia zawierającego azbest. Pieniądze pochodziły z Krajowego Programu Odbudowy.

Czytaj więcej

Azbest ma zniknąć z polskich miast i wsi do 2032 roku
Z regionów
Jak polskie miasta pozbywają się azbestu

W tym roku gminy mogły korzystać ze wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Termin składania wniosków był indywidualny dla każdego województwa np. dla Warszawy zakończył się w marcu, dla województwa śląskiego i warmińsko-mazurskiego w kwietniu.

Wiele gmin i miast prowadzi też własne programy i dofinansowuje usuwanie azbestu ze swoich terenów. W Krakowie program usuwania azbestu jest realizowany ze środków budżetu miasta na zasadach określonych w regulaminie przyjętym zarządzeniem prezydenta miasta z czerwca tego roku. W Warszawie nabór na dotacje na rok 2026 rozpoczął się 1 września 2025 r. Wnioski do urzędu miasta można składać do 31 marca 2026 r.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Budownictwo Zadania Samorządu

O bezpłatne usunięcie azbestu mieszkańcy mogą starać się w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.”. Nabór wniosków w Krakowie już się rozpoczął i potrwa do 3 października.

– Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się, przez usunięcie lub wymianę na bezazbestowe, w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31 grudnia 2032 roku – mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. Dodaje, że właściciele muszą zgłosić istnienie azbestu do urzędu gminy. Usuwanie musi zostać wykonane zgodnie z procedurami, przez wyspecjalizowane firmy.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Samorządy, zwłaszcza te duże, mają olbrzymi zasób mieszkań komunalnych
Nieruchomości
Jak wykupić mieszkanie komunalne? Miasta oferują wysokie bonifikaty
Suwałki
Nieruchomości
Tańsze działki budowlane dla młodych
Lokali komunalnych przybywa w wielu miastach
Nieruchomości
Samorządowa deweloperka. Zwiększa się miejski zasób mieszkań
Tanie mieszkania na wynajem w Krakowie. Wraz z doradztwem zawodowym
Nieruchomości
Tanie mieszkania na wynajem w Krakowie. Wraz z doradztwem zawodowym
Rządzący Krakowem postanowili podjąć próbę wyeliminowania szkodliwych dla mieszkańców projektów budo
Nieruchomości
Odpowiedzialne budowanie w pięciu punktach. Kraków ma dość patodeweloperki
Reklama
Reklama
e-Wydanie