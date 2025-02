Odpowiedzialne budowanie w pięciu punktach. Kraków ma dość patodeweloperki

Czytaj więcej Ekologia Mieszkańcy miast nie chcą płacić za kosztowne rozwiązania ekologiczne Tylko nielicznym mieszkańcom dużych miast podoba się koncepcja, by inwestycje miejskie były proekologiczne, jeśli podnosi to ich koszty. Niektórzy zarzucają samorządom hipokryzję: niby dbają o środowisko, a wycinają drzewa dla deweloperów.

Drugi punkt „standardów” – więcej zieleni mniej betonu ma pomóc jasno określić co jest terenem biologicznie czynnym i spowodować, że deweloperzy nie będą się starali używać różnych wybiegów, by oddać do użytku mieszkańców jak najmniejszy powierzchniowo teren zielony.

– Wielu deweloperów w swoich projektach jako tereny biologicznie czynne proponuje np. tzw. zielone ściany czy ogrodzenia. Naszym zdaniem nie powinno tak być. Zielona ściana to ściana, a nie teren biologicznie czynny. Inna jest ich trwałość i wpływ na gospodarkę wodną miasta – przekonuje Dariusz Nowak, rzecznik prasowy krakowskiego magistratu.

Dodaje, że zielone ściany i ogrodzenia powinny być uznawane jedynie za dodatkowe formy zazielenienia, stosowane już po zapewnieniu zgodnej z wymogami zieleni na terenie inwestycji. Kraków nie zgadza się też na inne formy braku poszanowania przyrody. Niedopuszczalne ma być np. składowanie materiałów budowlanych przy drzewach czy transport w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Nie dla budowy na osuwiskach

Kontrowersyjnej budowy na osuwiskach, na którą miasto nie ma zamiaru się zgadzać, dotyczy kolejny punkt „Standardów odpowiedzialnego budownictwa”. Gdy brakuje działek pod budowę, bywa, że przekształca się tereny naturalne i rolnicze w tereny budowalne. Tym sposobem zabudowywane są dawne poldery zalewowe, łąki przy wałach powodziowych i inne nisko położone obszary, które stanowiły naturalne magazyny retencyjne.

Jeżeli dzieje się to w sposób rozsądny tzn. poziomy użytkowe są wynoszone powyżej naturalnego zalewu lub projektuje się np. garaże podziemne z uwzględnieniem dodatkowej osłony zabezpieczającej przed zalaniem, to znacznie spada ryzyko powodzi. Jednak nie zawsze tak jest i na takie sytuacje miasto zgadzać się nie chce.