Samorządowa deweloperka. Zwiększa się miejski zasób mieszkań

We wrześniu 2024 roku spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddała do użytkowania 199 lokali mieszkalnych dla poznańskich rodzin, a teraz trwa budowa osiedla z dziewięcioma blokami na Strzeszynie, jej szacowany koszt to ok. 190 mln zł.

- Zgodnie z regulaminem programu, po 10 latach aktualni najemcy zwalniają mieszkania, które trafiają do kolejnych chętnych. Nabór uzupełniający planowany jest w drugim kwartale 2025 roku - mówi Joanna Mamys, rzecznik PTBS.

Nowe czynszówki w stolicy

W ub. roku w stolicy oddano do użytku 96 nowych lokali mieszkalnych komunalnych, koszt budowy nowych mieszkań komunalnych wyniósł ok. 38,9 mln zł. Poza tym przygotowano do najmu 1 728 lokali w ramach wyremontowanych pustostanów i w kompleksowo modernizowanych budynkach wyłączonych z eksploatacji. Koszt tych remontów to ok. 79,4 mln zł.

Obecnie na różnym etapie inwestycyjnym jest ok. 2,5 tys. nowych lokali mieszkalnych komunalnych i TBS realizowanych w ramach budownictwa społecznego.