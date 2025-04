Tańsze działki budowlane dla młodych

Podobne programy miały wcześniej inne miasta i nie zawsze wszystko poszło, jak zakładano. – Do sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych dla młodych ludzi zostało wyznaczonych 26 działek z terminami zabudowy. Przedmiotowe nieruchomości zostały sprzedane za ceny rynkowe, nie zastosowano bonifikat – przyznaje Sylwia Głowacka z Biura Gospodarki Nieruchomościami w Zduńskiej Woli.

Niech się budują. Oferta dla młodych mieszkańców Suwałk

Suwałki ruszyły z programem tanich działek dla osób młodych. Samorząd chce zachęcić je do budowy domów i zamieszkania w Suwałkach na stałe. Na razie na sprzedaż wystawiono 20 działek z 50-procentową bonifikatą, a wkrótce ma dojść kolejnych 28. Działki zlokalizowane są w zachodniej części miasta, w okolicach ulic Zastawie i Lotniczej. Ceny wahają się w przedziale od 182 do 257 tys. złotych i są zależne od powierzchni. I od tych kwot będą naliczane bonifikaty.

– Mam nadzieję, że ten program spowoduje, że młodzi mieszkańcy Suwałk planujący budowę domu zdecydują się, by pozostać w Suwałkach. Liczę też na to, że wprowadzą się do nas nowi mieszkańcy. Chcemy również ten program skierować do osób spoza miasta – poinformował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Z bonifikaty będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 40. roku życia, lub małżeństwa, w których jeden z małżonków nie ukończył 40. roku życia. Nie mogą być właścicielami innej działki miejskiej. Poza tym warunkiem jest także to, by nabywca działki wybudował dom w ciągu sześciu lat od dnia kupna nieruchomości. W przypadku niespełnienia tego warunku nabywca będzie musiał zwrócić bonifikatę. Podobnie się stanie, jeśli osoba ta zdecyduje się sprzedać działkę przed upływem 10 lat od dnia jej zakupu. Przetargi potrwają od 21 do 23 maja. Zainteresowani mają się zgłosić do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Program „Działki budowlane dla młodych” był jedną z obietnic wyborczych klubu „Razem dla Suwałk – Czesław Renkiewicz”. – Mam nadzieję, że ten program spowoduje, że młodzi mieszkańcy Suwałk planujący budowę domu zdecydują się, by pozostać w Suwałkach. Liczę też na to, że wprowadzą się do nas nowi mieszkańcy. Chcemy również ten program skierować do osób spoza miasta – mówił Grzegorz Gorlo, przewodniczący klubu Razem dla Suwałk. Dodał, że nie ma drugiego miasta w Polsce, które sprzedaje działki budowlane za 50 proc. ich wartości. – Suwałki są prekursorem w działaniu – podsumował Gorlo.