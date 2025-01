Wymień dach z eternitu. Gmina przyzna dotację na jego usunięcie

Na usuwanie azbestu można dostać wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska albo z samorządu. Na ten cel przyznawane są też środki unijne.

Wrocław oferuje mieszkańcom nawet do 100 proc. dofinansowania. Wystarczy do 31 stycznia złożyć deklarację z załącznikami i przystąpić do programu. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez miasto. - Dofinansowanie nie obejmuje zakupu i montażu nowych wyrobów niezawierających azbestu, dlatego przy składaniu deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków na wymianę we własnym zakresie - przypominają wrocławscy urzędnicy.

W latach 2012-2024 z terenu 655 nieruchomości zlokalizowanych we Wrocławiu usunięto ponad 1,3 tysiąca ton wyrobów azbestowych. Natomiast w roku 2024 usunięto 39,02 ton z 36 nieruchomości.

Tony azbestu usunięte, ale wiele jeszcze czeka

Zgodnie z szacunkami NIK-u najdłużej z azbestem walczyć będą województwa łódzkie, podlaskie i lubelskie. W samym Lublinie - jak przekazał nam miejscowy ratusz - do usunięcia pozostaje 5236 ton wyrobów zawierających azbest, z czego 3340 ton dotyczy nieruchomości należących do osób fizycznych.

W ostatnich latach usunięto odpowiednio: 223 tony w 2022 roku, 200 ton w 2023 roku oraz 188,5 tony w 2024 roku. W Lublinie także jest realizowany specjalny program usuwania azbestu. Mieszkańcy mogą bezpłatnie skorzystać z usuwania zalegających takich wyrobów azbestowych czy demontażu pokryć dachowych na budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.