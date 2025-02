Tanie mieszkania na wynajem w Krakowie. Wraz z doradztwem zawodowym

- Projekt uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali z SAN przez mieszkańców Krakowa przygotowano, uwzględniając konieczne założenia konkursu i wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach funduszy unijnych z programu FERS. Miasto otrzymało blisko 6 mln zł na prowadzenie SAN - przekazał krakowski magistrat.

Kraków: Lokale po remoncie trafią na tani wynajem

Do SAN wytypowano 50 lokali w różnych częściach miasta, m.in. w Nowej Hucie i Podgórzu. Osiem z nich wyremontowała fundacja Habitat for Humanity, reszta jest w trakcie remontu. Aktualnie przygotowywany jest konkurs ofert na operatora programu, który będzie skierowany do organizacji pozarządowych.

- Są to pustostany po remoncie, wyposażone w podstawowy sprzęt: stół z krzesłami, meble kuchenne, meble do spania, AGD. Lokale oddane do użytku będą spełniały normy mieszkania gotowego do wprowadzenia się. Jeden z lokali będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - mówi Patrycja Piekoszewska, z krakowskiego magistratu.

W ramach pilotażowej edycji programu w tym roku wynajmowane będą tylko lokale miejskie. - Jednak w dalszej perspektywie, SAN będzie starał się pozyskiwać mieszkania także z rynku prywatnego - dodaje urzędniczka.

Miasto przyjęło, że wsparciem objętych zostanie 71 osób w wieku pomiędzy 18, a 65. rokiem życia, z których 64 proc. ma wyższe wykształcenie, a 36 proc. wykształcenie średnie. Program jest skierowany do osób pracujących, które mają udokumentowane minimum miesięczne zatrudnienie i cały czas pracują. Dotyczy zwłaszcza ludzi młodych, na początku swojej drogi zawodowej, ale też osób z niepełnosprawnościami, czy rodziców samotnie wychowujących dzieci.