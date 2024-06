Jak polskie miasta pozbywają się azbestu

W Łodzi na zlecenie prezydent miasta dwa razy przeprowadzano inwentaryzację nieruchomości w zakresie występowania pokryć dachowych wyrobami zawierającymi eternit (płyty i dachówki azbestowe). „Jednak miasto nie posiada liczby budynków pokrytych eternitem, niemniej w strefie śródmiejskiej oraz na osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych wokół tej strefy występowanie azbestowych pokryć dachowych należy do rzadkości - częściej występującymi wyrobami zawierającymi azbest w tym obszarze są ocieplenia elewacji oraz sieci przesyłowych centralnego ogrzewania” – informuje łódzki ratusz.

Z kolei Urząd Miasta Poznania pod koniec 2020 roku przeprowadził aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. - Szacujemy się, że na terenie miasta pozostało do usunięcia ok. 3,4 tys. ton wyrobów zawierających azbest – przyznaje Izabela Dutkowiak, zastępczyni dyrektora Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. I dodaje, że ilość ta sukcesywnie zmalała do ok. 2,7 tys. ton dzięki prowadzonemu przez miasto programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. - W ramach programu finansowane są demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Miasto pokrywa 100 proc. kosztów wykonania usługi – zapewnia dyr. Dutkowiak.

Dotacja z samorządu na usunięcie azbestu

Własne programy związane z usuwaniem azbestu prowadzą też inne samorządy. Tak jest np. w Rzeszowie. Dzięki temu wykonywane są prace związane z demontażem wyrobów azbestowych z budynków oraz odbiorem takich odpadów zgromadzonych „luzem” na posesji, w oparciu o wnioski złożone przez osoby fizyczne i inne podmioty.

„Opracowany program jest podstawą do pozyskiwania dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Koszty poniesione na realizację tego zadania w latach 2011-2023 wyniosły niemal 1,4 mln zł” – przekazał nam rzeszowski Urząd Miasta.

Urzędnicy podkreślają, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Każdego roku w trakcie naboru wpływa średnio ok. 70 wniosków. W tym roku wpłynęło 39 wniosków o udzielenie dotacji, a do usunięcia z terenu Rzeszowa pozostało jeszcze ok. 2,8 tys. ton wyrobów azbestowych.