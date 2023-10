Jak przeżyć w ekstremalnych warunkach. Jest podręcznik dla miast

Intensywne opady deszczu zagrażają osiedlom mieszkaniowym, gdzie nie ma zieleni, więc woda się nie wchłania, domom grożą zalania a ludziom – strach o dobytek. Straż pożarna powinna się też spodziewać częstszych interwencji. Transportowi miejskiemu zagrażają zarówno fale upałów, jak i nagłe powodzie, które zalewają ulice i utrudniają przejazd, możliwe są też straty w infrastrukturze.

Wreszcie – miejskiej zieleni, parkom czy nawet ogródkom działkowym, zagraża brak źródeł wody pitnej dla zwierząt, zanikanie ekosystemów wodnych, a dodatkowo obciąża miasto kosztami konieczność podlewania zieleni urządzonej.

W zabetonowanych okolicach ekstremalne upały są dużo trudniejsze do zniesienia

Analitycy wskazują, że miastom szczególnie zagrażają fale upałów i nawalne deszcze, poza tym życie miast utrudniają gwałtowne wiatry i pogorszenie bilansu wodnego, co ogranicza dostępność wody dla mieszkańców miast. Upały występują coraz częściej już od lat 90. XX wieku, coraz więcej mamy też dni, gdy temperatura nie spada poniżej 20 stopni C.

Co oznacza takie ciepło dla miast? W zabetonowanych okolicach upały są dużo trudniejsze do zniesienia niż na wsiach czy w lesie, wytwarzają się też miejskie wyspy ciepła. To wszystko – nie jest korzystne dla zdrowia ludzi.

Drugi problem, deszcze nawalne, też są efektem zmian klimatu, ponieważ zmieniła się struktura letnich opadów. Mamy więcej dni, gdy deszcze są bardzo intensywne, czyli opad dobowy przekracza 30 mm. Przez to wiele miast Polski, zwłaszcza na południu, jest zagrożonych powodziami, natomiast na wybrzeżu – miastom grozi wzrost poziomu morza i niszczenie brzegów morskich.