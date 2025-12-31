Oczyszczalnie ścieków na miarę rosnących miast. Inwestycje zwiększające odporność

Skala takich projektów wyraźnie rośnie – co widać choćby na przykładzie Rzeszowa i Wrocławia, ale także wielu innych miast pozyskujących środki unijne na modernizację oczyszczalni.

Krajobraz rzeszowskiej oczyszczalni ścieków zmienia się z dnia na dzień. Trwa tam jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii miasta, której efektem będzie wzrost wydajności zakładu o 25 procent. Inwestycja z zadaniami towarzyszącymi ma kosztować ponad 220 mln zł. Kluczową częścią tego przedsięwzięcia są cztery zadania realizowane bezpośrednio na terenie oczyszczalni. Obejmują one m.in. budowę nowych osadników wtórnych, poletek osadowych, zbiorników oraz infrastruktury technologicznej.

– Planowane inwestycje są niezbędne, bo liczba mieszkańców Rzeszowa stale rośnie, a wraz z nią zapotrzebowanie na usługi miejskich wodociągów. Nowa instalacja ma odbierać ścieki z terenów położonych w północno–zachodniej części miasta – mówi Marcin Lewandowski, prezes MPWiK Rzeszów. – Pierwsze roboty ruszyły już w marcu, a w 2026 r. rozpoczniemy kolejne zadania w ramach projektu FEnIKS.

Na samą rozbudowę oczyszczalni i modernizację infrastruktury towarzyszącej MPWiK pozyskał blisko 130 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wrocław: największa inwestycja w historii MPWiK

Jeszcze większą skalę ma modernizacja oczyszczalni ścieków we Wrocławiu. Tamtejsze MPWiK realizuje największy i najbardziej złożony projekt w swojej historii. Łączna wartość inwestycji przekracza 504 mln zł, z czego 286 mln zł pochodzi z programu FEnIKS, w tym 67 mln zł pozyskanych dodatkowo w grudniu z funduszy unijnych.