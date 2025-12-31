Reklama

Oczyszczalnie ścieków na miarę rosnących miast. Inwestycje zwiększające odporność

Nie tylko nowe drogi czy stadiony wpływają na komfort życia w miastach. Ważne są także inwestycje w gospodarkę wodno–ściekową, które w dużym stopniu decydują o bezpieczeństwie sanitarnym, jakości środowiska oraz możliwościach dalszego rozwoju.

Publikacja: 31.12.2025 13:15

Zmieniający się klimat, zwłaszcza coraz częstsze intensywne ulewy, stanowi rosnące wyzwanie dla miast. Rozbudowa oczyszczalni zwiększa odporność na te zmiany

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

Skala takich projektów wyraźnie rośnie – co widać choćby na przykładzie Rzeszowa i Wrocławia, ale także wielu innych miast pozyskujących środki unijne na modernizację oczyszczalni.

Krajobraz rzeszowskiej oczyszczalni ścieków zmienia się z dnia na dzień. Trwa tam jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii miasta, której efektem będzie wzrost wydajności zakładu o 25 procent. Inwestycja z zadaniami towarzyszącymi ma kosztować ponad 220 mln zł. Kluczową częścią tego przedsięwzięcia są cztery zadania realizowane bezpośrednio na terenie oczyszczalni. Obejmują one m.in. budowę nowych osadników wtórnych, poletek osadowych, zbiorników oraz infrastruktury technologicznej.

– Planowane inwestycje są niezbędne, bo liczba mieszkańców Rzeszowa stale rośnie, a wraz z nią zapotrzebowanie na usługi miejskich wodociągów. Nowa instalacja ma odbierać ścieki z terenów położonych w północno–zachodniej części miasta – mówi Marcin Lewandowski, prezes MPWiK Rzeszów. – Pierwsze roboty ruszyły już w marcu, a w 2026 r. rozpoczniemy kolejne zadania w ramach projektu FEnIKS.

Na samą rozbudowę oczyszczalni i modernizację infrastruktury towarzyszącej MPWiK pozyskał blisko 130 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wrocław: największa inwestycja w historii MPWiK

Jeszcze większą skalę ma modernizacja oczyszczalni ścieków we Wrocławiu. Tamtejsze MPWiK realizuje największy i najbardziej złożony projekt w swojej historii. Łączna wartość inwestycji przekracza 504 mln zł, z czego 286 mln zł pochodzi z programu FEnIKS, w tym 67 mln zł pozyskanych dodatkowo w grudniu z funduszy unijnych.

– Dzięki tym środkom możemy rozbudować i unowocześnić wrocławską oczyszczalnię oraz zapewnić dostęp do kanalizacji tysiącom mieszkańców, bez obaw o stabilność finansowania – mówi Witold Ziomek, prezes wrocławskiego MPWiK.

Rozbudowa oczyszczalni rozpoczęła się pod koniec września 2024 r.. Projekt podzielono na kilka etapów. Po zakończeniu prac w 2027 r. przepustowość wzrośnie ze 150 tys. do 209 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę. – Zmieniający się klimat, zwłaszcza coraz częstsze intensywne ulewy, stanowi rosnące wyzwanie dla miast. Rozbudowa oczyszczalni zwiększy odporność Wrocławia na te zmiany – dodaje Witold Ziomek.

Po zakończeniu prac przepustowość oczyszczalni wzrośnie o 39 procent. Projekt obejmuje też budowę ponad 22 km nowej sieci kanalizacyjnej na dziewięciu osiedlach, co umożliwi podłączenie blisko 3 tys. mieszkańców. 

Unijne wsparcie dla miast i gmin

Przykłady z Rzeszowa czy Wrocławia to tylko część szerszego trendu. W ramach programu FEnIKS Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał w połowie grudnia umowy na ponad 250 mln zł dofinansowania projektów wodno–ściekowych w kilku regionach Polski.

Wsparcie trafiło m.in. do Nowego Targu, Bydgoszczy, Niepołomic oraz gminy Czernica. Projekty obejmują modernizację oczyszczalni, rozbudowę sieci kanalizacyjnych, poprawę efektywności usuwania azotu i fosforu oraz dostosowanie infrastruktury do wymogów unijnej dyrektywy ściekowej.

Przykładem jest umowa z Bydgoszczą dotycząca kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków Fordon, realizowanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację. Wartość projektu przekracza 192 mln zł, a dofinansowanie unijne wynosi ponad 108 mln zł. Inwestycja znacząco zwiększy przepustowość technologiczną oczyszczalni przy zachowaniu dotychczasowej przepustowości hydraulicznej.

 

Źródło: rp.pl

