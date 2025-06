Spółki wodociągowe podnoszą ceny. Potrzebują pieniędzy na inwestycje

Podwyżki przejdą, ale woda musi być lepsza

Okazuje się, że Polakom podwyżki opłat tak mocno nie przeszkadzają, ale muszą iść w parze z jakością dostarczanej wody. Z badań Opinie24.pl dla firmy Uponor (GF Building Flow Solutions) wynika, że 44 proc. badanych byłoby skłonnych zaakceptować wzrost rachunków, jeśli ten byłby niewielki, a zmiany oznaczałyby poprawę jakości wody i modernizację sieci wodociągowych.

Kolejne 25 proc. traktuje bezpieczeństwo i jakość infrastruktury jako priorytet - są gotowi płacić więcej, by mieć pewność, że z kranu płynie bezpieczna, czysta woda. Co czwarty respondent (24 proc.) uważa natomiast, że rachunki za wodę już teraz są wystarczająco wysokie. A co piętnasty badany mówi, że nie ma jeszcze wyrobionej opinii.

- Jakość wody to nie tylko kwestia miejskich wodociągów. Równie istotna jest kondycja wewnętrznych instalacji w budynkach, które mogą znacząco wpływać na smak, zapach i bezpieczeństwo wody trafiającej do kranów - mówią eksperci firmy Uponor.

Boom inwestycyjny w wodociągach

Firmy wodociągowe potrzebują pieniędzy na inwestycje. Firma Aquanet z Poznania finalizuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Wiśniowa” w Poznaniu. Wartość całej inwestycji sięga 150 mln zł, natomiast tegoroczne nakłady przekraczają 38 mln zł. - Stacja przy ul. Wiśniowej odpowiada za zaopatrzenie w wodę znacznej części mieszkańców Poznania i okolic. Dzięki modernizacji parametry jakości wody będą jeszcze wyższe, zwłaszcza smaku, zapachu czy barwy - zapewnia Przemysław Ciupka z Aquanetu.

Firma prowadzi też m.in. inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Skrzynki w gminie Kórnik. Całkowity koszt to ponad 37 mln zł, z czego 19,5 mln stanowi dofinansowanie w ramach programu FENiKS.