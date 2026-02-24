Lutowe mrozy nie wyhamowały planów elektryfikacji flot miejskich autobusów

Flota autobusów elektrycznych w Warszawie zwiększy się o ponad 100 proc., do 450 pojazdów
O ponad 100 proc. zwiększy się flota autobusów elektrycznych w Warszawie. Jak informują Miejskie Zakłady Autobusowe, łączna liczba zakontraktowanych przez przewoźnika pojazdów zeroemisyjnych to niemal 250 pojazdów. Dzięki temu flota elektryczna MZA wzrośnie do 450 autobusów przyjaznych dla środowiska.
Warszawski przewoźnik właśnie skorzystał z opcji rozszerzenia podpisanego we wrześniu ub.r. kontraktu z Solarisem i do wcześniejszych 79 elektrobusów domówi jeszcze kolejnych 50 przegubowców i 29 krótszych pojazdów. Łączna kwota zamówienia przekroczy 600 mln zł. Autobusy zamówione jesienią w Solarisie pojawią się w Warszawie w połowie tego roku, podobnie jak 50 Solarisów z innego przetargu, 30 zamówionych Yutongów oraz 10 hiszpańskich Irizarów. Z kolei Solarisy zamawiane obecnie w ramach dodatkowej opcji trafią do Warszawy w pierwszej połowie przyszłego roku.
Kolejne elektrobusy trafią także na drogi aglomeracji katowickiej. To dzięki umowom Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Solarisem oraz hiszpańską firmą Irizar w ramach projektu „Zielony Transport GZM”, współfinansowanego ze środków KPO. Pojazdy mają się pojawić jeszcze w tej połowie roku w czterech spółkach obsługujących komunikację w regionie: PKM-ach w Gliwicach, Katowicach, Świerklańcu i Sosnowcu.
Kolejny przetarg na elektryczne przegubowce ogłosiła Zielona Góra, której 80 proc. taboru autobusowego jest zasilane prądem. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W planach miasta jest budowa instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, które będą całkowicie zasilać elektrobusy.
Inwestycje w elektryczne autobusy szykują także mniejsze miasta: w kwietniu przetarg pozwalający zakończyć wymianę spalinowych pojazdów ogłosi Malbork, sześć elektryków dotowanych z unijnych funduszy zamówi Konin, pierwsze elektrobusy już w przyszłym miesiącu trafią do Grudziądza. W tym ostatnim mieście – jak podaje branżowy portal InfoBus – pojazdy będą w 90 proc. dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
Jednocześnie miejskie spółki komunikacyjne analizują skutki, jakie dla elektrycznych flot miały lutowe mrozy. Nie tylko w najbardziej zelektryfikowanej Warszawie okazało się, że zasięg elektrobusów topniał o blisko połowę, pojazdy musiały częściej wracać do zajezdni, niektóre elektrobusy trzeba było podmieniać tradycyjnymi autobusami. Podobne problemy miał Kraków. W niektórych elektrobusach, które pozbawione były ogrzewania na olej napędowy (Webasto), poziom naładowania baterii ratowano obniżaniem temperatury wewnątrz pojazdów.
Jak podaje TransInfo, na koniec 2025 r. łączna liczba autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrosła do 1854 sztuk, wobec 1472 rok wcześniej. W tej grupie 1731 pojazdów stanowiły autobusy całkowicie elektryczne, natomiast 123 – autobusy wodorowe. Tylko w grudniu ub.r. park autobusów elektrycznych powiększył się o 87 elektrobusów oraz jeden autobus wodorowy. Z kolei w styczniu 2026 r. zostały zarejestrowane 74 autobusy zeroemisyjne: 63 bateryjne i 11 wodorowych. – Oczekujemy, że zwiększone rejestracje w tym segmencie pojawią się wraz z uruchomieniem unijnych programów wsparcia. Spodziewamy się, że proces ten znacząco przyspieszy w 2026 r., dzięki finansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy – poinformował Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
Wsparcie dla samorządowych inwestycji w elektryfikację taboru autobusowego będzie także pochodzić z unijnego programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Finansowa pomoc UE ma wyjść naprzeciw potrzebom tych samorządów, które od 2026 r. będą zmuszone ograniczyć zakupy taboru autobusowego na potrzeby miejskiej komunikacji wyłącznie do pojazdów zeroemisyjnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o elektromobilności, takie rygory obejmą miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Ich celem ma być ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w dużych ośrodkach miejskich, a także wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury ładowania.
