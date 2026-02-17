Ogromne inwestycje miast w rozwój transportu

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są plany samorządu województwa śląskiego dotyczące uruchomienia metropolitalnej kolei?

Na czym polega wsparcie unijne dla inwestycji transportowych w Polsce?

Jakie zmiany w systemie transportu miejskiego planowane są do realizacji do 2029 roku?

W jaki sposób unijne fundusze przyczyniają się do rozwoju transportu miejskiego?

Jakie korzyści dla mieszkańców przyniosą projekty modernizacji infrastruktury kolejowej?

Jakie zmiany w polityce zakupu taboru autobusowego czekają polskie miasta od 2026 roku?

Samorząd województwa śląskiego planuje uruchomienie metropolitalnej kolei. Urząd marszałkowski w Katowicach wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią złożyły wspólny wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) o dofinansowanie zakupu 32 pociągów, które stałyby się nowym filarem publicznego transportu w regionie – Metrokolei. To pierwsza próba zakupu przez GZM własnych pociągów: obecnie metropolia dysponuje 1900 pojazdów – autobusów, tramwajów i trolejbusów.

Reklama Reklama

– Budowa Metrokolei to jeden z kluczowych projektów GZM. Chcemy stworzyć nowoczesny, niezawodny i dostępny system kolei, który stanie się realną alternatywą dla samochodu i spoiwem transportowym całej Metropolii – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Z każdym rokiem Metropolia stawia coraz większy nacisk na uzupełnienie systemu o transport kolejowy. Do tej pory skupiała się na finansowaniu dodatkowych połączeń kolejowych oraz integracji taryfowej z koleją. Teraz zakłada się, że pierwsze pociągi dla GZM mogłyby trafić do regionu w drugim kwartale 2029 r. Natomiast całość nowego taboru ma wyjechać na tory od grudnia 2029 r., wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy.

Wygoda dla mieszkańców

Projekty kolejowe to największa część unijnego dofinansowania w umowach podpisywanych przez CUPT. 29 stycznia poinformowano o dofinansowaniu kwotą 1,4 mld zł z programu FEnIKS modernizacji odcinka linii kolejowej Wawer – Otwock. – Modernizacja linii otwockiej oznacza nie tylko budowę nowych przystanków i zwiększenie przepustowości, lecz przede wszystkim stworzenie dostępnej, wygodnej i przewidywalnej kolei dla mieszkańców regionu – zapowiada Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.