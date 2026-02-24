Miliardy z KPO wspierają rozwój miast. Na co idą unijne pieniądze?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie środki z Krajowego Planu Odbudowy zostały już przyznane polskim miastom?

Na jakie inwestycje polskie miasta przeznaczają otrzymane fundusze z KPO?

Jakie projekty są realizowane w Warszawie w ramach Krajowego Planu Odbudowy?

Jakie korzyści uzyskują miasta dzięki dotacjom i pożyczkom z KPO?

Dlaczego niektóre wnioski samorządowe nie otrzymują wsparcia finansowego z KPO?

Do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy do tej pory wpłynęło 93 mld zł. A ten rok ma być wyjątkowy. Nasz kraj ma otrzymać aż 120 miliardów złotych z KPO. Po te pieniądze chętnie sięgają samorządy.

Miasta już dostały setki milionów

I tak Warszawa pozyskała dotąd 856,5 mln zł w dotacjach i niemal 2,7 mld zł w pożyczkach, Katowice 118 mln zł, z czego 110 mln zł – spółki komunalne. Kraków 579 mln zł dotacji i blisko 200 mln zł pożyczek na zadania w ramach tzw. Zielonej Transformacji Miast. Z kolei Lublin dostał 49 mln zł (6,5 mln zł dotacje, 42,5 mln zł pożyczki), Bydgoszcz 588,5 mln zł, w tym 201 mln zł dotacji i 387,5 mln zł pożyczek, a Poznań prawie 650 mln zł.

– Dotacje pozwalają nam szybciej modernizować miejską infrastrukturę i przystosowywać ją do współczesnych wyzwań. Nasze projekty skupiają się na zielonych inwestycjach, rewitalizacji zdegradowanych terenów i wygodnym ekologicznym transporcie – mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszcz.