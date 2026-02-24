Miliardy z KPO wspierają rozwój miast. Na co idą unijne pieniądze?

Warszawa pozyskała dotąd z Krajowego Planu Odbudowy 856,5 mln zł w dotacjach i niemal 2,7 mld zł w pożyczkach
Do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy do tej pory wpłynęło 93 mld zł. A ten rok ma być wyjątkowy. Nasz kraj ma otrzymać aż 120 miliardów złotych z KPO. Po te pieniądze chętnie sięgają samorządy.
I tak Warszawa pozyskała dotąd 856,5 mln zł w dotacjach i niemal 2,7 mld zł w pożyczkach, Katowice 118 mln zł, z czego 110 mln zł – spółki komunalne. Kraków 579 mln zł dotacji i blisko 200 mln zł pożyczek na zadania w ramach tzw. Zielonej Transformacji Miast. Z kolei Lublin dostał 49 mln zł (6,5 mln zł dotacje, 42,5 mln zł pożyczki), Bydgoszcz 588,5 mln zł, w tym 201 mln zł dotacji i 387,5 mln zł pożyczek, a Poznań prawie 650 mln zł.
– Dotacje pozwalają nam szybciej modernizować miejską infrastrukturę i przystosowywać ją do współczesnych wyzwań. Nasze projekty skupiają się na zielonych inwestycjach, rewitalizacji zdegradowanych terenów i wygodnym ekologicznym transporcie – mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszcz.
Czytaj więcej
Samorządy coraz chętniej sięgają po pieniądze z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Wyk...
Środki z KPO są wykorzystywane na różnorodne inwestycje. Katowice przeznaczyły je na zakup 30 autobusów elektrycznych, montaż instalacji OZE, utworzenie Katowickiego Klastra Energii, modernizację energetyczną budynku mieszkalnego, doposażenie szpitala, utworzenie miejsc w żłobkach oraz działania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Warszawa realizuje inwestycje Tramwajów Warszawskich, w tym modernizację torowisk i budowę nowych linii, buduje most pieszo-rowerowy nad Wisłą, modernizuje przestrzenie publiczne w programie Nowe Centrum Warszawy, zwiększając udział zieleni i retencję wody, czy wymienia oświetlenie drogowe na energooszczędne.
Z kolei Kraków inwestuje w program Maluch+, zakup taboru tramwajowego i zeroemisyjnych autobusów, termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych, edukację, kulturę oraz diagnostykę kardiologiczną w Szpitalu im. Narutowicza. – W przypadku spółek beneficjentami pożyczek KPO są MPK oraz Wodociągi Miasta Krakowa. Łącznie wartość pozyskanych przez nie pożyczek wynosi ponad 1 mld zł – podał Piotr Subik z Urzędu Miasta Krakowa.
Poznań wykorzystał środki na modernizację energetyczną szkół, rozwój cyfrowych przedszkoli, zakup autobusów elektrycznych i tramwajów, przebudowę Palmiarni oraz inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. – Wyposażenie szkół w pracownie AI i STEM oraz modernizacja sieci LAN pozwolą uczniom na naukę w nowoczesnych warunkach – podkreśla Joanna Żabierek, rzecznik prezydenta miasta.
Lublin przeznaczył pieniądze z KPO na zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych, rewitalizację miejskich skwerów i placów, rozwój zieleni w pasach drogowych, przebudowę kładki dla pieszych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do cyfryzacji. – Dodatkowo pozyskaliśmy niemal 24 mln zł na projekty edukacyjne, w tym na Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie robotyki i prac budowlanych – mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
Czytaj więcej
Piętnaście największych miast w Polsce zamierza w 2026 roku przeznaczyć na inwestycje aż 16,2 mld...
Także Bydgoszcz inwestuje w termomodernizację szkół i przedszkoli, rekultywację terenów poprzemysłowych, zakup tramwajów i elektrobusów oraz budowę nowego żłobka przy ul. Gajowej. – Preferencyjne pożyczki pozwalają nam na rewitalizację parków i placu Wolności, budowę dróg rowerowych, przystanków wiedeńskich, modernizację torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej i wyposażenie szkół w komputery, pracownie AI i roboty – wylicza prezydent Rafał Bruski.
Większość wniosków o pieniądze z KPO została zaakceptowana, choć niektóre projekty nie mogły otrzymać dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji. Katowice oczekują na decyzję w sprawie zakupu 20 tramwajów za 136 mln zł. – Żadne wnioski Katowic nie zostały odrzucone formalnie, dwa projekty nie zostały rekomendowane z powodu wyczerpania alokacji. Jeden z nich został umieszczony na liście rezerwowej – wylicza Sandra Hajduk z katowickiego ratusza.
Kraków w ramach pożyczek pozyskał blisko 200 mln zł na zadania w ramach tzw. Zielonej Transformacji Miast. – W ramach Zielonej Transformacji Miast Kraków składał jeszcze kilka wniosków, jednak ze względu na konieczność przesunięcia środków na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, środki alokacji uległy szybszemu wyczerpaniu, tym samym uniemożliwiając ich pozyskanie – mówi Piotr Subik.
Czytaj więcej
Koleje Małopolskie będą miały nowe składy. Samorząd województwa kupuje siedem elektrycznych zespo...
Samorządy nadal planują korzystać z KPO. – Zarówno miasto Katowice, jak i spółki komunalne stale monitorują możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych – mówi Sandra Hajduk. Kraków będzie z kolei ubiegał się o środki na transformację cyfrową i w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, Poznań przygotowuje wnioski dotyczące planów miejscowych i elektrycznego transportu, Lublin koncentruje się na zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców.
Na koniec 2025 r. łączna liczba autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrosła do 1854 sztuk, wobec 1472 rok wcześnie...
Największa część dofinansowania w umowach Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczy projektów kolejowych...
Warta 4 mld zł, współfinansowana z pieniędzy UE, inwestycja pozwoli oddzielić ruch lokalny od dalekobieżnego i z...
Mimo tendencji do centralizacji polityki spójności w całej UE, polski rząd chce utrzymać w nowej unijnej perspek...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas