Walka z powodziami błyskawicznymi. Nowe zbiorniki retencyjne powstają w miastach

– Do roku 2030 zaplanowano wybudowanie zbiorników retencyjnych, m.in. nr 3 Białowieska na Potoku Oruńskim oraz zbiornika K2 na dopływie Potoku Oruńskiego – Potoku Kowalskim, związanego z realizacją tzw. Nowej Świętokrzyskiej – mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Katowice chcą zatrzymać nadmiar wód deszczowych

Nowy zbiornik retencyjny w Katowicach wraz z kanalizacją deszczową zostanie zaprojektowany w rejonie S86 i wiaduktu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino.

Będzie zabezpieczał rejon al. Roździeńskiego i ul. Wiertniczej przed skutkami nagłych, ulewnych deszczy. Nowa infrastruktura pozwoli zatrzymać czasowo nadmiar wód deszczowych w okresach intensywnych opadów, odciążając tym samym sieć kanalizacyjną.

Ma to szczególne znaczenie w momencie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, gdy w krótkim czasie spadają ponadnormatywne ilości wody. Mogą one doprowadzić do przeciążenia sieci kanalizacyjnej i wystąpienia lokalnych podtopień.