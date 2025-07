Sieć powiązań błękitno-zielonej infrastruktury. Jak Mikołów działa na rzecz klimatu

Aneta Szpindor, dyrektor Departamentu Projektów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podkreśla, że ma on wspierać wdrażanie istniejących lub powstających miejskich planów adaptacji (MPA) w regionie, co z kolei ma służyć zapewnieniu spójności działań adaptacyjnych zaplanowanych w MPA. Obejmuje on jednak swoim zakresem nie tylko miasta, które będą opracowywać swoje plany adaptacji, ale również gminy, na które ustawodawca nie nałożył takiego obowiązku. Ma to zapewnić spójność adaptacji całego regionu.

– Ambicją Samorządu Województwa Śląskiego jest, aby RPA wspierał wdrażanie MPA również poprzez tworzenie standardów dla działań adaptacyjnych, promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk, w tym przede wszystkim tworzenie warunków do współpracy i sieciowania, także w celu podnoszenia potencjału adaptacyjnego jednostek samorządu terytorialnego – mówi.

Dr Agnieszka Kuśmierz, kierowniczka zespołu opracowującego RPA w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, przypomina, że kryzys klimatyczny mocno zagraża województwu śląskiemu.

– Prognozy dla województwa jednoznacznie wskazują na wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych – fal upałów, intensywnych opadów, podtopień i suszy – przy jednoczesnym nasileniu tzw. stresu klimatycznego, szczególnie w miastach i na terenach przemysłowych. Województwo śląskie, jako region silnie zurbanizowany, uprzemysłowiony i gęsto zaludniony, jest szczególnie narażone na skutki tych zmian – uważa.

– Ambicją RPA jest przede wszystkim wzmocnienie odporności województwa poprzez integrację adaptacji do zmian klimatu z politykami rozwoju, ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Dążymy do tego, aby adaptacja nie była odrębnym, technicznym obszarem działań, lecz stała się naturalnym i nieodłącznym elementem decyzyjności na każdym szczeblu – od strategii wojewódzkiej, przez działania powiatów i gmin, aż po konkretne projekty infrastrukturalne czy edukacyjne - dodaje.