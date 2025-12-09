Smog pod stałą kontrolą, ale wciąż truje. „Potrzeba kompleksowych działań”

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania są podejmowane w celu kontrolowania palenisk i ograniczania smogu w polskich miastach?

W jaki sposób nowoczesne technologie, takie jak drony, wspierają kontrolę czystości powietrza?

Jakie sankcje prawne grożą za naruszenie przepisów antysmogowych i kto je egzekwuje?

Jakie są różnice w działaniach antysmogowych pomiędzy większymi miastami a mniejszymi miejscowościami?

Na terenie Krakowa obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych (węgla, drewna) do ogrzewania budynków. Straż miejska przeprowadza planowane kontrole w tych lokalizacjach, gdzie na podstawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, widnieją informacje o ewentualnym użytkowaniu źródła ciepła na paliwo stałe.

Dodatkowo miasto zapowiada, że zostaną wyznaczone strefy z intensywną zabudową jednorodzinną, gdzie może dochodzić do łamania przepisów w związku z okazjonalnym użytkowaniem tzw. kominków.

Drony w walce o czyste powietrze

Jak podaje krakowski magistrat, lokalna straż miejska dysponuje wyspecjalizowanym sprzętem: dronami z możliwością generowania obrazu o wysokiej rozdzielczości z dużej odległości oraz kamerą termowizyjną do kontroli temperatury powierzchni dachu czy komina.

Urzędnicy przypominają, że wysokość mandatu dla osób łamiących zakaz stosowania paliw stałych może wynieść do 500 zł. Sprawa może być również skierowana do sądu, który może wymierzyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.