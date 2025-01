Beton nie jest potrzebny. W dużych miastach przybywa zieleni

W tym roku bardziej zielono będzie aż w 20 różnych lokalizacjach w mieście. A chodzi m.in. o Bałucki Rynek, ulicę Kościuszki, al. Piłsudskiego, Wólczańską czy Paderewskiego. - Przy nowym zazielenieniu tradycyjne pojawią się elementy małej architektury – ławki, stojaki rowerowe, hotele i domki dla owadów i drobnych ptaków, kosze na śmieci - wyliczają urzędnicy.

Także w Krakowie przybywa nowych parków i skwerów, modernizowane są place zabaw oraz inne miejsca odpoczynku i rekreacji. W ub. roku zakończyły się prace w parkach Tetmajera i Złocień. Nowe miejsce w dzielnicy Bronowice to ponad 13 ha zieleni, w której znajduje się urokliwy staw, las i miejsca do aktywnej rekreacji.

Są też nowe ogrody choćby Krakowianek, Gołębi oraz Mrówkowy. - Ich tematyka, lokalizacja i charakter miejsca to bardzo często pomysły mieszkańców realizowane poprzez budżet obywatelski. Zmiana przestrzeni najbliżej domu ma ogromne znaczenie, dlatego Ogrody Krakowian niezmiennie cieszą się popularnością - twierdzą krakowscy urzędnicy.

W tym roku Kraków przeznaczy na zieleń 134 mln zł. A strategia rozwoju tego miasta do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku zakłada budowę 43 nowych parków. Do tego czasu miasto chce podwoić obszar terenów leśnych.

Zielone nasadzenia dla miejskich zapylaczy

Z kolei Gdańsk przystąpił do unijnego projektu ClimaGen. Miasto będzie jednym z pięciu w Europie, które będą testować innowacyjne rozwiązania w zakresie zazieleniania i powtórnej naturalizacji obszarów miejskich. W ramach projektu Gdańsk wraz z Politechniką Gdańską i Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto skupi się na rewitalizacji obszarów Młodego Miasta oraz części Starego Miasta.