Część samorządowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej apeluje do prezydenta RP Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy liberalizującej lokowanie nowych farm wiatrowych na lądzie. Samorządowcy wskazują na korzyści finansowe dla gmin: podatki od budowanych wiatraków przyniosą wpływy do gmin na poziomie około 150-200 tys. zł od jednej turbiny wiatrowej co roku.

Reklama Reklama

Prezydent w wypowiedziach medialnych krytycznie wypowiadał się na temat tej ustawy, wskazując na konieczność nie ulegania różnym lobbystom, choć nie wiadomo jeszcze ostatecznie, jaką podejmie decyzję. W swoich wypowiedziach nie odnosił się jednak do głosu samorządów, których znaczenie w procesie podejmowania decyzji rośnie.

Głos samorządów rośnie

Zgodnie z ustawą, to rady gmin będą podejmowały decyzje, wyznaczając obszary, w których energetyka wiatrowa będzie rozwijana, a decyzje będą zapadały po konsultacjach społecznych na bazie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Tym obszarem może być minimalnie 500 m od najbliższych zabudowań. Obecnie jest to 700 m. – Warto jednak podkreślić, że odległość 500 metrów to jedynie wytyczna dla budowy turbin. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Gminy, która będzie brała pod uwagę specyfikę lokalizacji oraz głos i potrzeby mieszkańców. Odległość każdorazowo będzie określona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – tłumaczy Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo i prezes SGPEO.

Nowe przepisy oznaczają również zwiększenie partycypacji społecznej w gminach, dzięki wprowadzeniu budżetu obywatelskiego w wysokości 20 tys. zł rocznie za każdy 1 MW mocy zainstalowanej. – Szacujemy, że dochód budżetu gminy z jednej turbiny wiatrowej może wynosić nawet 200 tys. zł. To znaczący zastrzyk finansowy, który pozwoli nam na realizację wielu lokalnych projektów i inwestycji – dodaje Dawid Litwin. Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino wskazuje, że dla samorządów to szansa na pozyskanie nowych, stabilnych źródeł dochodów, a co za tym idzie, zapewnienie finansowania rozwoju gospodarczego gmin.