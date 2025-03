Warto zbierać deszczówkę. Jakie dotacje oferują samorządy?

Studnia chłonna z miejskim wsparciem

Także samorządy mają specjalne wsparcie na łapanie deszczówki. W Warszawie można dostać zwrot do 80 proc. rzeczywistych kosztów inwestycji. Jednak dla osób fizycznych, czy prowadzących działalność gospodarczą dotacja nie może przekroczyć 4 tys. zł. Dla pozostałych podmiotów, które niezaliczane są do sektora finansów publicznych, wsparcie może wynieść do 10 tys. zł.

Jak tłumaczą stołeczni urzędnicy finansowe wsparcie udzielane jest na zakup i montaż urządzeń retencyjno-rozsączających. To instalacje posadowione w gruncie, które umożliwiając czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne.

A także na zbiorniki retencyjne czyli szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub podziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania. Nabór wniosków na ten rok ruszył we wrześniu 2024 roku, potrwa tylko do końca marca. - Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji - podkreśla stołeczny ratusz.

„Mała retencja” w Poznaniu, konsultacje społeczne w Katowicach

Podobne rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Poznaniu. W ub. roku w ramach programu "Mała retencja" spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogły liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, a pozostali - do 6 tys. zł. Zbliżone wsparcie zaplanowano także w tym roku.

Władze Katowic myślą dopiero o wsparciu zbierania deszczówki. W mieście trwają konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej uruchomienia programu dofinansowującego zakup i montaż urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych. Program pozwoli na dofinansowanie do 80 proc. kosztów takiej inwestycji w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. zł.