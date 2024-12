Zima, ale samorządy nadal sadzą drzewa

- W tym roku grudzień jest łagodny, a ziemia nie jest zamarznięta, stąd sadzenie jest możliwe. Gleba jest jeszcze wilgotna, co sprzyja ukorzenianiu się. Drzewa, które są w okresie spoczynku (przed wypuszczeniem pąków wczesną wiosną oraz po utracie liści jesienią - red.), najlepiej znoszą przesadzanie – mówi Kamil Popiela, z krakowskiego ratusza. Urzędnik dodaje, że drzewa są zabezpieczone przed mrozem poprzez ściółkowanie korą, a we wrześniu, występowały jeszcze wysokie temperatury, co mogło negatywnie wpłynąć na większe ryzyko utraty wilgoci.

Katowice sadzą drzewa, by stać się miejscem bardziej przyjaznym

Katowice zasadziły w pobliżu budynków należących do miasta 100 nowych drzew. To tzw. nasadzenia zastępcze wykonane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej za drzewa. Dzięki temu otoczenie budynków mieszkalnych jest nie tylko bardziej estetyczne, ale także bezpieczniejsze.

- Wszelkie nowe nasadzenia i inwestycje w zieleń sprawiają, że Katowice stają się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska. Kilka dni temu rozpoczęły się nasadzenia 150 drzew w Parku Kościuszki, natomiast przy budynkach komunalnych zakończyło się właśnie sadzenie 100 drzew, które co ważne, już teraz mają 2,5-3 m wysokości – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowicki Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach odpowiada nie tylko za budynki i mieszkania, ale także za zieleń wokół nich – skwery, place i tereny osiedlowe.