Dość betonu za oknem. Będzie więcej zielonych podwórek

Podobne inwestycje realizowane są też w innych miastach. - W tym roku pula na remonty wnętrz podwórzowych wynosi 58 mln złotych. Niektóre prace już trwają, a w planach są kolejne. Każdy remont poprzedzony jest konsultacjami społecznymi, podczas których mieszkańcy mogą wskazać najważniejsze ich zdaniem kwestie dotyczące ich podwórek - przekazał wrocławski ratusz.

Trawiaste boisko zamiast betonu w Rzeszowie

W Rzeszowie odbetonowane zostaną podwórka w czterech lokalizacjach, a przebudowa ma ruszyć w marcu i potrwać do końca czerwca. Koszt tej inwestycji to niemal 560 tys. zł. - Odbetonowywanie podwórek czy powstanie ogrodów deszczowych to efekt naszego projektu, który okazał się najlepszym w Polsce w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu otrzymaliśmy z funduszy unijnych ponad 4,4 mln zł dofinansowania - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Dodaje, że poza podwórkami i ogrodami deszczowymi rozpoczną się prace nad usuwaniem betonowych nawierzchni dziewięciu przyszkolnych boisk - zastąpi je nawierzchnia trawiasta. Częścią zielonej inwestycji będzie też park kieszonkowy przy ul. Jagiellońskiej.

Ważną częścią prac będzie utworzenie aż 35 ogrodów deszczowych. Polega to na nasadzeniach roślin wieloletnich, które skutecznie przechowują wodę deszczową. Ta część inwestycji ma się rozpocząć w marcu i potrwa do jesieni. Będzie kosztować ponad milion złotych.