Rodzą się jednak pytania, czy takie stawki są odpowiednią zachętą. NFOŚiGW informuje, że wynagrodzenie za zadania operatorskie było konsultowane m.in. z Bankiem Światowym przed uruchomieniem pilotaży w woj. małopolskim i świętokrzyskim (rozpoczęły się w IV kw. 2023 r.). – Następnie w szerokich konsultacjach społecznych nowej odsłony programu Czyste Powietrze pod koniec 2024 r. pytaliśmy też o to gminy w ogólnopolskiej ankiecie – informuje NFOŚiGW. Fundusz przyznaje, że nie da się jednoznacznie skalkulować takiej zachęty, bo obsługa jednego beneficjenta nie jest porównywalna do drugiego – każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. – Według naszych dotychczasowych doświadczeń 1700 zł to kwota adekwatna do potrzeb zaangażowania się gminy w rolę operatora. Jeśli gmina chce i potrafi pomóc swoim mieszkańcom, to nasza oferta powinna być tylko dodatkową korzyścią – zapewnia Fundusz.

Co ważne, NFOŚiGW uspokaja, że gminy otrzymują ryczałt za realizację swoich zadań, nie współpracują z wykonawcami, ale np. nie potwierdzają możliwości wypłaty zaliczki, jeśli faktura nie jest zgodna z umową między beneficjentem i wykonawcą. – Zadania operatorów są podzielone na dwa etapy z odrębnym wynagrodzeniem – informuje Fundusz.

Zadania gmin jako operatorów programu Czyste Powietrze

Zadania gminnych operatorów podzielono na etapy. Etap pierwszy, terenowy – najważniejszy, który kulał w poprzednich edycjach – to dotarcie do mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia przy wymianie źródła ciepła i termomodernizacji domu. W ramach tego etapu to także prezentowanie możliwych rozwiązań w ramach programu Czyste Powietrze. Operator pomaga (na prośbę beneficjenta) w wyborze audytora energetycznego i potencjalnych wykonawców, w tym przy podpisywaniu umów prefinansowania. Pomaga przy wstępnej ocenie potrzeb budynku i ocenie poziomu dofinansowania dostępnego dla danego mieszkańca. Operator pomaga wreszcie w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Etap drugi, administracyjny, dotyczy przekazania i wyjaśnienia warunków umowy o dofinansowanie, pomocy (na prośbę beneficjenta) przy wyborze i podpisaniu umowy z wykonawcami, pomocy we wnioskowaniu o zaliczkę, a także wsparcia w realizacji umowy, uzyskiwaniu finansowania i prefinansowania na kolejnych etapach. Operator ma pomóc także przy zbieraniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia przedsięwzięcia. W razie potrzeby pomaga przy aktualizacji dokumentacji takiej jak między innymi audyt energetyczny oraz w wystąpieniu o zmianę warunków umowy dotacji z WFOŚiGW. Na prośbę beneficjenta powinien także pomóc w wyborze wykonawcy świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Dalej gmina powinna także pomóc w przygotowaniu wniosku o płatność oraz w rozliczeniu końcowym projektu i w zapewnieniu pełnej dokumentacji przedsięwzięcia.

Kluczowym pytaniem dla gmin jest, kiedy otrzymają środki. WFOŚiGW mają wedle zapewnień rozliczać się z gminami w terminach ustalonych w podpisanym porozumieniu o współpracy i zgodnie ze stanem faktycznym (na podstawie zawartych za pośrednictwem operatora umów i wniosków o płatność końcową).