Kompetencje cyfrowe niezbędne na co dzień

W Polsce wciąż żyje wiele osób wykluczonych cyfrowo. Wśród dorosłych grupa szczególnie narażona to seniorzy. Według danych Eurostatu z 2023 roku, podanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, zaledwie 13% obywateli w wieku 65-74 lat ma co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe. Zajmujemy 24. miejsce wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. W tej grupie osób starszych zaledwie 22% potrafi bezpiecznie korzystać z Internetu, a 34% rozwiązywać problemy za pomocą kompetencji cyfrowych.

Umiejętność korzystania z telefonu, komputera czy Internetu jest dziś ważną częścią codziennego życia. Dzięki kompetencjom cyfrowym łatwiej załatwiać sprawy urzędowe, przesyłać dokumenty, korzystać z usług online czy utrzymywać kontakt z bliskimi. Nie każdy jednak ma możliwość zdobyć biegłość, która pozwala swobodnie i bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie.

Pierwsze Kluby Rozwoju Cyfrowego już działają i ułatwiają mieszkańcom zdobywanie potrzebnych umiejętności dzięki warsztatom, zajęciom i indywidualnym konsultacjom. Jakie kompetencje zyskają dorośli dzięki udziale w KRC? To przede wszystkim korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta, Profilu Zaufanego czy usług na stronach gov.pl. Dowiedzą się też jak złożyć e-PIT czy korzystać ze smartfona oraz sprawnie poruszać się po różnych narzędziach i usługach online.

Fot. Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego

- Potrzeby osób dorosłych w obszarze wykluczenia cyfrowego są dla nas priorytetowe. KRC pomaga walczyć z tym zjawiskiem w sposób skuteczny. Program zapewnia poszerzenie kompetencji cyfrowych osób dorosłych: dostarczamy niezbędny sprzęt i ramy kompetencji edukatorów KRC. Dbamy też o dostęp dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Nasza działalność odpowiada potrzebom mieszkańców z całej Polski – mówi Agnieszka Krauzowicz, kierująca Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które sprawuje pieczę nad KRC.

Trwa drugi nabór do KRC Skalowanie

Możesz wziąć udział w konkursie, jeżeli reprezentujesz: Jednostkę Samorządu Terytorialnego, organizację pozarządową lub instytucję publiczną z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz uczelnię.

Istnieją dwie formy uczestnictwa w programie: samodzielne ubieganie się o dofinansowanie lub realizacja projektu we współpracy z Jednostką Samorządu Terytorialnego. W każdym z kilku obszarów konkursowych zostanie wybrany podmiot, który będzie odpowiedzialny za budowę sieci KRC w Polsce i będzie wspierać rozwój kompetencji w regionach zagrożonych wykluczeniem. Przyczynią się do tego, że mieszkańcy Polski będą potrafili lepiej korzystać ze smartfonu czy komputera i załatwiać codzienne sprawy.

- Zwycięskie wnioski, które otrzymaliśmy w pierwszym naborze, pokazały, że Polacy mają wiele pomysłów na rozwijanie kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin w całym kraju. Liczymy na to, że drugi nabór udowodni, iż nadal jesteśmy chętni do poprawiania umiejętności z zakresu poruszania się po świecie cyfrowym. Wciąż mamy wiele obszarów do obsadzenia, a teraz możliwości wzięcia udziału w programie są dostępne dla wielu podmiotów – dodaje Agnieszka Krauzowicz.

Wniosek możesz złożyć w formie elektronicznej na stronie https://sowa2021.efs.gov.pl/. Operatorzy Klubu Rozwoju Cyfrowego będą odpowiedzialni za utworzenie sieci ponad 2000 Klubów w całej Polsce. W ramach drugiego naboru KRC Skalowanie realizowane będą działania w obszarach, które nie zostały obsadzone w ramach pierwszego naboru.

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 5 wniosków, a każdy musi dotyczyć innego obszaru konkursowego. Przygotowanie zgłoszenia w tym naborze jest jeszcze łatwiejsze dzięki doświadczeniom z poprzedniej edycji oraz dostępnej dokumentacji. Znajdują się w niej pliki takie jak regulamin wyboru projektów, kryteria wyboru projektów, Roczny Plan Działania, obszary konkursowe czy Ramy funkcjonowania KRC.

Więcej informacji, wraz z niezbędnymi dokumentami, dostępnych jest na stronie KRC Skalowanie: KRC Skalowanie (II nabór) - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl.

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