Prohibicja w miastach wpadła w poślizg. Radni mają problem z przepisami

Własny projekt uchwały o nocnej prohibicji złożył klub Lewica i Miasto Jest Nasze. Według niego zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać na terenie całego miasta w godzinach 22-6 w sklepach i na stacjach benzynowych.

To tym projektem na lutowej sesji miała się zająć Rada Warszawy. Ale ostatecznie nie doszło do tego, bo przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski zawnioskował o zdjęcie projektu z porządku obrad. Tłumaczył to brakiem pierwszego czytania na komisjach.

– Uważamy jako Koalicja Obywatelska, że ten projekt jest skomplikowany, rodzi rozliczne skutki społeczne, gospodarcze w zakresie bezpieczeństwa i dla nas nie jest jasne do końca jakie. W związku z tym chcemy, żeby te projekty zostały omówione – tłumaczył radny Szostakowski.

Ostatecznie głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i części radnych Prawa i Sprawiedliwości projekt uchwały o wprowadzeniu nocnej prohibicji został zdjęty z porządku obrad.