Samorządy mają ESG w DNA

Przykładami zielonych zamówień w jednostkach samorządowych mogą być zakupy elektrycznych lub wodorowych autobusów, zielone budynki użyteczności publicznej, energooszczędne oświetlenie uliczne. Stosowanie zielonych zamówień publicznych ma pozytywny wpływ na środowisko i społeczność lokalną. Zielone zamówienia przyczyniają się m.in. do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2, ograniczenie zużycia energii i wody czy redukcję odpadów. Dzięki temu poprawia się jakość powietrza i wody, co bezpośrednio wpływa na zdrowie mieszkańców i ich dobrostan. Dzięki zielonym zamówieniom społeczności mogą korzystać z lepszej infrastruktury, takiej jak energooszczędne budynki, ekologiczne środki transportu czy zrównoważone usługi publiczne. To wszystko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Edyta Kalińska biegła rewident, partnerka zarządzająca Działem Rewizji Finansowej, członkini Zarządu BDO