20. Ranking Samorządów: Najlepsze w zrównoważonym rozwoju miasta i gminy 2024

Mariusz Guzicki

burmistrz Jeżowa

Jeżów to miasto z historią sięgającą początków XII wieku, a 1 stycznia 2023 roku odzyskało prawa miejskie utracone w 1896 roku w wyniku ukazu carskiego.

Odzyskanie praw miejskich to przede wszystkim sprawiedliwość dziejowa oraz impuls do rozwoju nie tylko miasta, ale i całej gminy Jeżów, na podstawie strategii rozwoju zrównoważonego. Zakłada ona równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Inwestujemy w bezpieczeństwo poprzez budowę nowych dróg, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, rozwój straży pożarnych. Dbamy o infrastrukturę kulturalno-sportową poprzez budowę obiektów sportowych, placów czy sal widowiskowych. Przywrócenie świetności lokalnym zabytkom to również nasz priorytet.

Nie zapominamy przy tym o dbałości o środowisko naturalne – inwestujemy w termomodernizację obiektów gminnych, w budynkach użyteczności publicznej zamontowane zostały ekologiczne źródła ciepła, uczestniczymy w projektach dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców gminy.

Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

– II miejsce w kategorii: miasta na prawach powiatu

Robert Szewczyk

prezydent Olsztyna

Nasze priorytety to przede wszystkim zbudowanie marki miasta w oparciu o potencjały związane z ideami miasta kompaktowego, zrównoważonego, żyjącego w zgodzie z walorami przyrodniczymi. I oczywiście przyjaznego mieszkańcom: chcemy przyciągać młodych ludzi, innowacyjny biznes, zachęcać do życia w Olsztynie. W te cele wpisuje się rozwój w oparciu o zasoby przyrodnicze, w tym dbanie o jeziora i zlewnie jezior. Tu możemy się pochwalić realizacją projektów związanych z zagospodarowaniem wód opadowych, a także rozwojem transportu miejskiego. Komunikacja ma być zrównoważona, ekologiczna – to nowe tramwaje, autobusy elektryczne, ścieżki rowerowe i oczywiście ciągi piesze. Wyzwania rozwojowe na najbliższe lata to m.in. inwestowanie w nowe ekologiczne rozwiązania energetyczne. Posiadamy już nowe źródło ciepła: zbudowaliśmy elektrociepłownię, która pozwala nam też termicznie przekształcać odpady. Inwestujemy również w fotowoltaikę, termomodernizację oraz sieciujemy się w klastrze energetycznym. Wyzwaniem jest zarządzanie energią na poziomie całego miasta, realizujemy je, chociaż wciąż przed nami wiele pracy.

Siemień (woj. lubelskie)

– II miejsce w kategorii: gminy wiejskie

Tomasz Kanak

wójt gminy Siemień

Jestem dumny, że gmina Siemień znalazła się po raz drugi w gronie laureatów tego niezwykle prestiżowego rankingu.

Ostatnie lata to bardzo dobry czas dla rozwoju naszej gminy. Aktywnie i skutecznie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne (europejskie i krajowe). Dzięki temu zrealizowaliśmy wielomilionowe inwestycje, które dobrze służą mieszkańcom.

Inwestowaliśmy w projekty infrastrukturalne (odnawialne źródła energii dla mieszkańców, modernizację ujęcia wody i oczyszczalni ścieków, całkowitą wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, przebudowy dróg gminnych i powiatowych, budowę boiska wielofunkcyjnego, termomodernizację kompleksu szkolno-przedszkolnego), ale również w projekty edukacyjne i społeczne (przedszkole, projekty rozwojowe szkół czy Klub Seniora).

Chciałbym podkreślić, że mimo tak dużej ofensywy inwestycyjnej nie zaciągamy zobowiązań finansowych. Zadłużenie gminy wynosi 0 zł.

Stabilna sytuacja finansowa pozawala nam przygotowywać kolejne projekty inwestycyjne. Planujemy m.in. utworzenie klastra energetycznego, rewitalizację centrum gminy, rozbudowę Centrum Kultury.

Gliwice (woj. śląskie)

– III miejsce w kategorii: miasta na prawach powiatu

Katarzyna Kuczyńska- -Budka

prezydent Gliwic

Ogromnie się cieszę, że Gliwice są bardzo wysoko oceniane przez niezależnych fachowców i znalazły się na podium w tym ważnym samorządowym rankingu. Jest on sporządzany na podstawie twardych, wiarygodnych danych.

Zrównoważony rozwój to absolutny priorytet, kluczowy w nowoczesnym zarządzaniu tak skomplikowanym i żywym organizmem, jakim jest miasto. Ważny jest dobry ogląd w wymiarze lokalnym, ale liczy się też szeroki kontekst zmian i wyzwań w skali globalnej. Warto mieć otwarty umysł, szybko reagować na nowe wyzwania i nie tracić w tym wszystkim z oczu rzeczy najważniejszej – mieszkańców i ich potrzeb. To gliwiczanie są dla mnie najważniejsi, ich bezpieczeństwo, oczekiwania i opinie, bliski kontakt i szczere rozmowy. Chcę, żeby żyło się im coraz lepiej.

Dlatego w Gliwicach mocno inwestujemy w rozwój, w środowisko, w szeroki program budowy nowych mieszkań. Możemy sobie na to pozwolić, bo mamy dobrą i stabilną kondycję finansową. Przyszłoroczny budżet Gliwic będzie jeszcze lepszy. Idziemy w dobrym kierunku.