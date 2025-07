Ministerstwo Edukacji Narodowej w projekcie rozporządzenia na 2026 rok szacuje kwotę potrzeb oświatowych na około 111,5 mld zł, co oznacza wzrost o 8,9 mld zł (8,6 proc.) w porównaniu z rokiem 2025. Standard A, czyli kwota subwencji na jednego ucznia, ma wynieść około 9752 zł, wzrastając o 3,6 proc. (czyli ok. 337 zł) w stosunku do bieżącego roku.

Ile rząd wyda na oświatę w 2026 r.?

– 111 mld zł, które zostały zapisane w projekcie na przyszły rok, to zdecydowanie za mało – komentuje jednak Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, współsekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, cytowany przez Portal Samorządowy. – Chcemy jeszcze w tym roku dodatkowo 17 mld zł na edukację, więc ta kwota potrzeb na 2026 r. musi być dużo większa – wyjaśnia.

Związek Miast Polskich dopiero co, podczas czerwcowego Zgromadzenia Ogólnego ZMP, przyjął stanowisko w sprawie potrzeby zasadniczych zmian w funkcjonowaniu i finansowaniu polskiej oświaty. Samorządowcy wskazują na jej krytyczny stan, pogłębiony przez rosnące niedofinansowanie z budżetu państwa. Chcą, by subwencjonowanie oświaty z budżetu wynosiło ok. 3 proc. PKB, a nie jak obecnie – ok. 2 proc. PKB.

Ile samorządy dokładają do edukacji

Analizy ZMP pokazują, że od 2016 roku luka finansowa w oświacie (czyli kwota subwencji, której brakuje na pokrycie wydatków bieżących) rosła o około 3-4 mld zł rocznie. Obecnie wynosi już zatrważające około 40 mld zł. Ciekawe przy tym, że mimo iż w 2024 roku rząd koalicyjny wprowadził korzystne dla samorządów zmiany w systemie ich finansowania, sytuacja w edukacji nie uległa poprawie. Dlaczego?