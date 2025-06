Samorządy inwestują w magazyny zielonej energii. Dzięki wsparciu z funduszy UE

Większa niezależność energetyczna miast

Budowa magazynów energii nie jest prostą inwestycją. Jak zauważa Jędrzej Sieliwończyk z UM w Gdańsku, przy tego typu inwestycjach wyzwanie stanowią m.in. wysokie koszty dystrybucji energii w przypadku braku bezpośredniego połączenia magazynu z lokalnym źródłem energii odnawialnej. Dodatkową barierą są planowane zmiany legislacyjne – m.in. wprowadzenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla magazynów o pojemności powyżej 20 kWh – co może spowolnić realizację inwestycji.

W Gdańsku finansowanie kolejnych magazynów będzie możliwe zarówno ze środków własnych miasta, jak i – jeśli pojawią się odpowiednie programy – ze źródeł zewnętrznych, w tym dotacji krajowych i unijnych.

– Inwestycje w magazyny energii to istotny element transformacji energetycznej miasta. Umożliwiają one lepsze wykorzystanie energii z OZE, poprawiają stabilność i niezależność energetyczną oraz pozwalają na ograniczenie kosztów i emisji gazów cieplarnianych. To ważne zarówno z punktu widzenia środowiskowego, jak i ekonomicznego – podsumowuje Jędrzej Sieliwończyk.