W jaki sposób polskie spółki energetyczne pomagają Ukrainie

Jednak Komisja Europejska nie widzi możliwości produkowania prądu z polskiego węgla „za europejskie pieniądze”. Urzędnicy KE podkreślają, że energia wytwarzana przez elektrownie w UE i eksportowana do Ukrainy objęta jest zwykłymi zasadami EU ETS. Co oznacza, że elektrownie spalające węgiel muszą zakupić uprawnienia ETS (do emisji CO2) zgodnie z zasadą, że płaci zanieczyszczający.

Jak na razie jednak Polskie Sieci Elektroenergetyczne (nadzorca polskiego systemu energetycznego) w ramach międzyoperatorskiej pomocy pomagają Ukraińcom (wówczas, kiedy oni o to poproszą), udzielając możliwości awaryjnego importu energii z Polski i innych krajów UE. Do takich sytuacji dochodziło już kilkakrotnie. Co ciekawe, także Polska korzystała z takiej pomocy i importowała energię z ukraińskiego atomu, kiedy to my byliśmy w potrzebie.

Polskie spółki energetyczne pomagają potrzebującym na Ukrainie

Najchętniej jednak spółki mówią o pomocy społecznej, której udzielili potrzebującym Ukraińcom pracownicy firm. Tuż po 24 lutego 2022 r. pracownicy niemal wszystkich spółek energetycznych zaangażowali się w niesienie pomocy na wielu płaszczyznach.

W działania włączyły się wszystkie spółki z Grupy Enea, także Enea Połaniec. To – spośród największych elektrowni systemowych – ulokowana najbliżej granicy z Ukrainą elektrownia. – Poza funduszami przekazywanymi przez Fundację Enea organizacjom niosącym pomoc w Ukrainie i w Polsce Grupa zaangażowała się we wsparcie uchodźców, zapewniając im bezpieczne schronienie poza ich ojczyzną. Zawarto umowy na użyczenie ośrodków w Dziwnowie, Sierakowie i Kozienicach, gdzie obecnie nadal przebywa ok. 170 uchodźców. Mają oni zapewnione wyżywienie, środki czystości i pierwszej potrzeby, Fundacja organizuje również wsparcie prawników i tłumaczy – informuje nas Enea.

Także pracownicy PGE Dystrybucja od początku działań wojennych na terenie Ukrainy wspierali ukraińskich obywateli, zarówno tych, którzy przyjechali do naszego kraju, jak i pozostających w swoich domach.

– Głównym obszarem pomocy była doraźna pomoc ukraińskim uchodźcom. Wolontariusze od pierwszych dni pomagali na przejściach granicznych, m.in. przy lokowaniu uchodźców w tymczasowych ośrodkach, dostarczali żywność i środki higieniczne – informuje PGE. Wiele kobiet z dziećmi znalazło schronienie w domach energetyków. Dodatkowo pracownicy zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, które przekazywali potrzebującym (m.in. do ośrodków tymczasowych, szpitali, domów dziecka, do których trafiali również uchodźcy z Ukrainy). Taką pomoc świadczyły także inne spółki dystrybucyjne oraz operator systemu – Polskie Sieci Elektroenergetyczne.