Elastyczne taryfy, nowe aplikacje i... opóźnienia. Trudna rewolucja w komunikacji

Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób nowe bilety w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą wpływać na elastyczność podróżowania?

Jak unijne dofinansowanie przyczyni się do cyfryzacji transportu publicznego w GZM?

Co zmieni się w systemie opłat za przejazdy w Łodzi i jakie są nowe zasady korzystania z taryfy przystankowej?

Jakie nowości planuje wprowadzić Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w związku z nowym systemem biletowym?

Z jakimi wyzwaniami technicznymi mogą się spotkać pasażerowie w początkowej fazie wdrażania nowych systemów biletowych?

Pasażerowie publicznego transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) będą za dwa tygodnie korzystać z nowej, bardziej elastycznej oferty biletowej. Ceny pozostaną bez zmian, za to nowe wersje biletów będą bardziej dopasowane do potrzeb pasażerów.

Zmiany obejmą bilety 90-minutowe oraz te z oferty „Podróż Start/Stop”. Dotychczasowy bilet krótkookresowy „90 minut” zostanie zastąpiony biletem ważnym 120 minut, co da więcej czasu na przesiadki i spokojniejsze planowanie podróży w tej samej cenie. Bilet „120 minut” będzie kosztował tyle samo, co obecny 90-minutowy. Zmiany obejmą także bilet „Grupowy”: do pięciu osób będzie mogło podróżować już nie 90, lecz 120 minut również bez zmiany ceny.

Więcej możliwości przyniesie oferta „Podróż Start/Stop”, która umożliwia rozliczanie nawet bardzo krótkich przejazdów, gdyż system zlicza rzeczywisty czas podróży, a pasażer nie płaci więcej niż 13 zł dziennie. Dotychczas dostępnych było sześć przedziałów czasowych. Od 1 stycznia oferta zostanie rozszerzona o nowe: 20-30 minut, 30-40 minut, 40-60 minut i 60-120 minut. Większa elastyczność powinna przynieść pasażerom oszczędności.

Unia dofinansuje cyfryzację miejskiej komunikacji

Dla usprawnienia sprzedaży biletów GZM będzie mogła wykorzystać unijne dofinansowanie na projekty dotyczące cyfryzacji. 32 mln zł na inwestycje w rozwiązania cyfrowe popłyną do Metropolii w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Będą to przedsięwzięcia nakierowane na unowocześnienie transportu publicznego, m.in. wyposażenie autobusów w nowoczesne komputery pokładowe, kasowniki i systemy zliczania pasażerów, zakup terminali sprzedażowych umożliwiających płatność za bilety kartą oraz urządzeń dla kontrolerów. Do tego dojdzie także uruchomienie aplikacji mobilnej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie rozwiązań poprawiających poziom cyberbezpieczeństwa.