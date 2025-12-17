Reklama

Elastyczne taryfy, nowe aplikacje i... opóźnienia. Trudna rewolucja w komunikacji

Systemy sprzedaży biletów mają być bardziej elastyczne, lepiej dopasowane do przejechanych przystanków, z poszerzoną funkcjonalnością aplikacji mobilnych. Rewolucja w miejskim transporcie natrafia jednak na problemy.

Publikacja: 17.12.2025 19:51

Prosty oraz intuicyjny system biletowy zaplanowano m.in. dla Warszawy. Pasażer nie będzie musiał kupować biletów w automacie lub innym punkcie sprzedaży

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Adam Woźniak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób nowe bilety w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą wpływać na elastyczność podróżowania?
  • Jak unijne dofinansowanie przyczyni się do cyfryzacji transportu publicznego w GZM?
  • Co zmieni się w systemie opłat za przejazdy w Łodzi i jakie są nowe zasady korzystania z taryfy przystankowej?
  • Jakie nowości planuje wprowadzić Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w związku z nowym systemem biletowym?
  • Z jakimi wyzwaniami technicznymi mogą się spotkać pasażerowie w początkowej fazie wdrażania nowych systemów biletowych?

Pasażerowie publicznego transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) będą za dwa tygodnie korzystać z nowej, bardziej elastycznej oferty biletowej. Ceny pozostaną bez zmian, za to nowe wersje biletów będą bardziej dopasowane do potrzeb pasażerów.

Zmiany obejmą bilety 90-minutowe oraz te z oferty „Podróż Start/Stop”. Dotychczasowy bilet krótkookresowy „90 minut” zostanie zastąpiony biletem ważnym 120 minut, co da więcej czasu na przesiadki i spokojniejsze planowanie podróży w tej samej cenie. Bilet „120 minut” będzie kosztował tyle samo, co obecny 90-minutowy. Zmiany obejmą także bilet „Grupowy”: do pięciu osób będzie mogło podróżować już nie 90, lecz 120 minut również bez zmiany ceny.

Więcej możliwości przyniesie oferta „Podróż Start/Stop”, która umożliwia rozliczanie nawet bardzo krótkich przejazdów, gdyż system zlicza rzeczywisty czas podróży, a pasażer nie płaci więcej niż 13 zł dziennie. Dotychczas dostępnych było sześć przedziałów czasowych. Od 1 stycznia oferta zostanie rozszerzona o nowe: 20-30 minut, 30-40 minut, 40-60 minut i 60-120 minut. Większa elastyczność powinna przynieść pasażerom oszczędności.

Unia dofinansuje cyfryzację miejskiej komunikacji

Dla usprawnienia sprzedaży biletów GZM będzie mogła wykorzystać unijne dofinansowanie na projekty dotyczące cyfryzacji. 32 mln zł na inwestycje w rozwiązania cyfrowe popłyną do Metropolii w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Będą to przedsięwzięcia nakierowane na unowocześnienie transportu publicznego, m.in. wyposażenie autobusów w nowoczesne komputery pokładowe, kasowniki i systemy zliczania pasażerów, zakup terminali sprzedażowych umożliwiających płatność za bilety kartą oraz urządzeń dla kontrolerów. Do tego dojdzie także uruchomienie aplikacji mobilnej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie rozwiązań poprawiających poziom cyberbezpieczeństwa.

Z początkiem przyszłego roku system opłat za przejazd zmienia także Łódź, gdzie wejdzie w życie nowa taryfa przystankowa. W przypadku podróży tramwajem lub autobusem na krótkiej trasie będzie się płacić wyłącznie za przejechany odcinek. Pasażerowie będą rozpoczynać i kończyć podróż w systemie start-stop, a nowa taryfa będzie dostępna w dwóch miejskich aplikacjach. Aby skorzystać z taryfy przystankowej będzie trzeba zeskanować kod QR, a przy wysiadaniu zakończyć przejazd w aplikacji.

Nowy system biletowy planuje uruchomić Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Ma on obsługiwać m.in. Kartę Krakowiaka i Małopolską Kartę Aglomeracyjną, a jego wdrożenie podzielono na pięć etapów. Jak podaje branżowy serwis TransInfo, w przetargu wyłoniono już wykonawcę – firmę Mera Systemy, która ma zapewnić obsługę wielu kanałów sprzedaży i pełną interoperacyjność z dotychczasowymi rozwiązaniami.

Wdrażanie nowych aplikacji nie obywa się bez kłopotów

Prosty oraz intuicyjny system zaplanowano również dla Warszawy. Pasażer nie będzie musiał kupować biletów w automacie biletowym lub innym punkcie sprzedaży: zamiast kasować tradycyjny bilet, na ekranie nowego kasownika zaznaczy ten wybrany lub liczbę biletów i zapłaci za przejazd kartą płatniczą, smartfonem lub smartwatchem z uruchomioną funkcją płatniczą NFC. Bilet zostanie natomiast przypisany cyfrowo do użytego nośnika.

Podobne rozwiązanie wprowadzono m.in. na Pomorzu, gdzie za opłaty w pomorskim transporcie metropolitalnym odpowiada system biletowy Fala, który ujednolicił ceny za bilety komunikacji miejskiej oraz wprowadził innowacyjną formę płacenia za przejazdy.

Tego rodzaju rewolucyjne zmiany nie obywają się bez problemów. Realizacja systemu w Warszawie powinna potrwać około dwóch lat, ale przedsięwzięcie zaliczy opóźnienie. Wcześniej problemy techniczne dopadły wdrażanie pomorskiej Fali, gdzie krytykowano funkcjonalność i działanie dedykowanej aplikacji, ubogą sieć sprzedaży biletów, notoryczne awarie czytników oraz brak integracji różnych systemów komunikacji miejskiej. Także na Śląsku zaliczono wpadkę: pojawiły się trudności z rejestracją czy korzystaniem z aplikacji, a cały system tracił stabilność. Z kolei w Lublinie, gdzie cztery lata temu uruchomiono system Lubika, przez kilka miesięcy pasażerowie skarżyli się na złe działanie aplikacji mobilnej.

Źródło: rp.pl

