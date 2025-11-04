Miliardowe inwestycje. Miasta budują linie tramwajowe finansowane z funduszy UE

Z tego artykułu się dowiesz: Na jakie inwestycje komunikacyjne zostaną przeznaczone fundusze z Krajowego Planu Odbudowy?

Wrocławskie MPK ogłosiło rozpoczęcie projektowania nowej zajezdni tramwajowej, a spółka Wrocławskie Inwestycje planuje budowę torowiska wzdłuż al. Architektów. – Powstanie u nas nie tylko zajezdnia, ale cała miejska sieć komunikacyjna – kompletna i przyjazna mieszkańcom. Rozbudujemy aleję, wybudujemy torowisko, zespół szkolno-przedszkolny dla tysiąca dzieci oraz centrum sportowe – zapowiada Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.

Ważna oś komunikacyjna Poznania

W pierwszy poniedziałek listopada rozpoczęły się zasadnicze prace przy budowie trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu. Powstanie ona na odcinku od ul. Św. Marcin do węzła Wierzbięcice i stanowi ostatni etap Programu Centrum. Nowa linia nie tylko skróci dojazd z Wildy i Dębca do centrum, ale też stanie się dodatkową osią komunikacyjną w relacji południe–północ Poznania.

Wykonawca zajmie się również przebudową jezdni, budową dróg rowerowych i chodników, modernizacją infrastruktury podziemnej oraz oświetlenia, a także wprowadzeniem nowej zieleni. W zakres prac wchodzą również udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.