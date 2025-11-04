Reklama
Miliardowe inwestycje. Miasta budują linie tramwajowe finansowane z funduszy UE

Rusza budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu, a także przebudowa mostu Bolesława Chrobrego. Duże inwestycje także w innych miastach – m.in. we Wrocławiu i w Warszawie.

Publikacja: 04.11.2025 18:18

We Wrocławiu trwają przygotowania do realizacji jednego z największych projektów w historii miasta –

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na jakie inwestycje komunikacyjne zostaną przeznaczone fundusze z Krajowego Planu Odbudowy?
  • Jaki wpływ na rozwój miejskiej infrastruktury tramwajowej mają fundusze unijne?
  • Jakie korzyści wynikają z nowych tras tramwajowych dla mieszkańców Warszawy i Wrocławia?

Wrocławskie MPK ogłosiło rozpoczęcie projektowania nowej zajezdni tramwajowej, a spółka Wrocławskie Inwestycje planuje budowę torowiska wzdłuż al. Architektów. – Powstanie u nas nie tylko zajezdnia, ale cała miejska sieć komunikacyjna – kompletna i przyjazna mieszkańcom. Rozbudujemy aleję, wybudujemy torowisko, zespół szkolno-przedszkolny dla tysiąca dzieci oraz centrum sportowe – zapowiada Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.

Ważna oś komunikacyjna Poznania

W pierwszy poniedziałek listopada rozpoczęły się zasadnicze prace przy budowie trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu. Powstanie ona na odcinku od ul. Św. Marcin do węzła Wierzbięcice i stanowi ostatni etap Programu Centrum. Nowa linia nie tylko skróci dojazd z Wildy i Dębca do centrum, ale też stanie się dodatkową osią komunikacyjną w relacji południe–północ Poznania.

Wykonawca zajmie się również przebudową jezdni, budową dróg rowerowych i chodników, modernizacją infrastruktury podziemnej oraz oświetlenia, a także wprowadzeniem nowej zieleni. W zakres prac wchodzą również udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.

Inwestycja pozwoli miastu wykorzystać dofinansowanie unijne w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Co ważne, na nową trasę Poznań planuje zakup nowych tramwajów, wsparty dotacją unijną w wysokości 175 mln zł, co zwiększy komfort i nowoczesność taboru.

Poznań ogłosił również przetarg na projekt nowej trasy tramwajowej na Jeżycach.

Unijne pożyczki na nowe inwestycje w stolicy

Z kolei Warszawa wykorzysta środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – z dwóch umów pożyczkowych na łączną kwotę ponad 2 miliardów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na sześć głównych obszarów działalności inwestycyjnej Tramwajów Warszawskich. Część środków posłuży do modernizacji i przebudowy istniejącej infrastruktury tramwajowej. Pierwsze efekty są już widoczne – to przebudowa torowiska na ul. Słomińskiego oraz modernizacja węzła rozjazdowego Skierniewicka–Wolska.

Plany na kolejne lata obejmują przebudowę torów w al. Waszyngtona, al. Jana Pawła II (odcinek Kino Femina – pl. Grunwaldzki), ul. Stawki (Lewartowskiego – al. Jana Pawła II) oraz na rondzie Daszyńskiego, gdzie planowana jest rozbudowa układu torowego.

Dzięki funduszom z KPO do końca 2030 r. powstaną dwie nowe trasy tramwajowe – na Zieloną Białołękę i na Gocław. Łącznie to ok. 10 km zupełnie nowych torowisk w miejscach dotychczas pozbawionych efektywnej komunikacji szynowej. Obie trasy są na etapie prac projektowych.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podkreśla, że komunikacja miejska to jeden z jego priorytetów. W ostatnich latach oddano do użytku kilka nowych tras – m.in. na Woli i do Miasteczka Wilanów. Kończy się budowa trasy na Rakowieckiej oraz do Dworca Zachodniego. Ta druga inwestycja zakończy się w 2026 r. Dzięki niej powstanie nowoczesny, podziemny przystanek tramwajowy, który usprawni komunikację z dworcem kolejowym.

Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 2 mld zł, z czego około 900 mln zł pochodzi z dofinansowania UE.

Nowoczesna zajezdnia i nowe torowisko we Wrocławiu

A we Wrocławiu trwają przygotowania do realizacji jednego z największych projektów w historii miasta – budowy nowoczesnej zajezdni tramwajowej na Nowych Żernikach. Pomieści ona około 150 tramwajów i będzie wyposażona w hale serwisowe, myjnie, lakiernię oraz nowoczesną infrastrukturę diagnostyczną. Koszt budowy szacowany jest na miliard złotych, a samo przygotowanie projektu to już wydatek rzędu ponad 13 mln zł.

Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska podkreśla, że inwestycja ta jest częścią szerszego programu rozwoju komunikacji miejskiej, który zakłada m.in. budowę nowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej i Królewieckiej. Linia ta w 2028 r. zostanie udostępniona mieszkańcom jako ważne połączenie południowo-zachodnich dzielnic. Projekt uwzględnia wykorzystanie energii odnawialnej, systemy odzysku ciepła oraz energooszczędne oświetlenie LED, wpisując się w cele ekologiczne miasta.

– 20 listopada otworzymy oferty. Wybrany wykonawca będzie miał 16 miesięcy na przygotowanie projektu – zapowiada Piotr Paś, prezes Wrocławskich Inwestycji.

 

Źródło: rp.pl

Po wsparcie na zakup ekologicznych autobusów (elektrycznych, hybrydowych, czy wodorowych) zgłosiło s
