Strefy czystego transportu działają w dwóch miastach. Kiedy dołączą kolejne?

– Pomiar tlenków azotu w tym miejscu wskazywał przekroczenia dla całej Aglomeracji Górnośląskiej, jednak strefy czystego transportu nie dotyczą autostrad, a wyniki z tej lokalizacji nie mogły być traktowane jako miarodajne dla oceny zasadności wdrażania SCT na drogach miejskich – zauważa Dariusz Czapla.

Zmieniono lokalizację stacji, a miasto przygotowuje się do SCT

W maju Katowice przekazały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska informację o przeniesieniu stacji pomiarowej jakości powietrza z lokalizacji przy autostradzie na miejsce, które w sposób miarodajny odzwierciedla warunki typowe dla ruchu miejskiego.

Przez kolejne miesiące miasto nie otrzymało żadnej odpowiedzi ze strony ministerstwa, co interpretowane było jako brak zastrzeżeń do przedstawionych argumentów i dokonanej korekty.

– Aktualne wyniki nie wskazują przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla NO₂ w Katowicach – mówi Dariusz Czapla z katowickiego ratusza. Przyznaje, że niedawno do urzędu miasta wpłynęło pismo, w którym – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska – wskazano, że lokalizacja punktu pomiarowego nie zwalnia z obowiązku utworzenia SCT, a samo wprowadzenie strefy jest kluczowe dla wypłaty środków z KPO na rzecz kraju.

Dlatego miasto zostało zobligowane do podjęcia działań zmierzających do utworzenia SCT na terenie Katowic, czego pierwszym efektem jest uchwała intencyjna w tej sprawie, przyjęta przez radnych 18 grudnia.

Strefy Czystego Transportu działają już w dwóch miastach

Od Nowego Roku nowe zasady wjazdu obowiązują dla ok. 60 proc. obszaru Krakowa. Dla samochodów osobowych wymagane jest spełnienie co najmniej normy Euro 4 w przypadku pojazdów benzynowych (lub rok produkcji od 2005 r.) oraz Euro 6 dla pojazdów z silnikiem Diesla (lub rok produkcji od 2014 r.). Analogiczne kryteria, z dostosowaniem do specyfiki pojazdów, obowiązują także samochody ciężarowe i autobusy.