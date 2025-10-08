Reklama

W Katowicach ruszy budowa nowego tramwaju. UE dołoży Tramwajom Śląskim 735 mln zł

Tramwaj na południe Katowic to największa w kraju inwestycja tego typu w obecnej unijnej perspektywie finansowej.

Publikacja: 08.10.2025 14:14

Na Śląsku nadchodzą wyczekiwane od lat zmiany w publicznej komunikacji tramwajowej

Na Śląsku nadchodzą wyczekiwane od lat zmiany w publicznej komunikacji tramwajowej

Foto: Radosław Dybała

Adam Woźniak

Na Śląsku nadchodzą wyczekiwane od lat zmiany w publicznej komunikacji tramwajowej, będącej dla dużej części mieszkańców najważniejszym sposobem codziennego przemieszczania się. Zapadły decyzje umożliwiające budowę nowych linii, w tym nowej, blisko 10-kilometrowej trasy na południe Katowic, ponadto budowę nowego odcinka w Sosnowcu, modernizację infrastruktury tramwajowej w kilku innych miastach, a także zakup 30 nowych tramwajów.

W poniedziałek Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i Tramwaje Śląskie podpisały umowę, dzięki której inwestycje tramwajowe w regionie otrzymają ponad 735 mln zł dofinansowania. To przeszło połowa łącznych kosztów gigantycznego projektu, wartego 1,3 mld zł.

Unijne wsparcie dla nowoczesnej i ekologicznej infrastruktury transportowej

Wsparcie pięciu części przedsięwzięcia „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” będzie pochodzić z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). Prócz Katowic i Sosnowca, inwestycje obejmą także Będzin, Bytom i Dąbrowę Górniczą. Według CUPT, wszystkie projekty mają znaczenie strategiczne. Według jego dyrektor, Joanny Lach, podpisane w poniedziałek umowy mają być przykładem unijnego wsparcia dla budowy nowoczesnej i ekologicznej infrastruktury transportowej.

Czytaj więcej

Władze Poznania na razie nie planują budowy nowych zielonych torowisk
Inwestycje
Zielone tory? To dziś niemal norma

Dla stolicy regionu strategiczne znaczenie będzie mieć budowa linii tramwajowej na południe Katowic – od węzła przesiadkowego Brynów do dzielnicy Kostuchna. Budowa linii wraz z węzłem przesiadkowym na jej końcu ma pochłonąć blisko pół miliarda zł. Zdaniem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jana Szyszko, będzie to największa inwestycja tramwajowa w obecnej perspektywie finansowej.

Reklama
Reklama

– To jeden z kluczowych projektów transportowych w naszym mieście, który da realną alternatywę w wyborze sposobu poruszania kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców południowych dzielnic – stwierdził Marcin Krupa, prezydent Katowic. Tramwaj na południe Katowic skróci przejazd z centrum miasta do Kostuchny do niewiele ponad 20 minut. Powstanie 6 przystanków, z tego połowa umożliwi bezpośrednią przesiadkę do autobusów. Wzdłuż trasy tramwajowej pobiegnie droga dla rowerów, dla których powstaną parkingi przy przystankach. Zakłada się, że budowa nowej trasy tramwajowej rozpocznie się w październiku 2026 r., a zakończy w 2029 r.

Ring tramwajowy powstanie w Sosnowcu

W Sosnowcu powstanie 2-kilometrowe torowisko, na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych do ronda Jana Pawła II. – Powstanie sosnowiecki ring tramwajowy: wśród zadań jest też modernizacja torowiska tramwajowego od trasy ekspresowej 86 do Milowic, a w tym roku powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę nowego odcinka tramwajowego z Zagórza do Dańdówki – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Czytaj więcej

Batalia o budowę nowej linii tramwajowej do Azorów trwa w Krakowie od wielu lat
Inwestycje
Tramwaj pojedzie na krakowskie Azory

W ramach modernizacji infrastruktury przewidziana jest także przebudowa ok. 1 km linii w Będzinie, od tzw. ronda nerka do granicy miasta z Czeladzią i modernizacja blisko 3-kilometrowego dwutorowego odcinka w Będzinie od ronda do granicy Dąbrowy Górniczej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Tramwaje Śląskie

Na Śląsku nadchodzą wyczekiwane od lat zmiany w publicznej komunikacji tramwajowej, będącej dla dużej części mieszkańców najważniejszym sposobem codziennego przemieszczania się. Zapadły decyzje umożliwiające budowę nowych linii, w tym nowej, blisko 10-kilometrowej trasy na południe Katowic, ponadto budowę nowego odcinka w Sosnowcu, modernizację infrastruktury tramwajowej w kilku innych miastach, a także zakup 30 nowych tramwajów.

W poniedziałek Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i Tramwaje Śląskie podpisały umowę, dzięki której inwestycje tramwajowe w regionie otrzymają ponad 735 mln zł dofinansowania. To przeszło połowa łącznych kosztów gigantycznego projektu, wartego 1,3 mld zł.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Władze Gdyni dzięki wsparciu UE rozwiną m.in. sieć buspasów i dróg rowerowych
Fundusze Unijne
Lepszy transport w pomorskich gminach dzięki funduszom unijnym
Po wsparcie na zakup ekologicznych autobusów (elektrycznych, hybrydowych, czy wodorowych) zgłosiło s
Fundusze Unijne
Samorządy wydają miliardy z KPO. Na co idą unijne pieniądze?
Nowe możliwości unijnego wsparcia samorządowych inwestycji transportowych przyniosło uruchomienie śr
Fundusze Unijne
Do miast wjadą nowe tramwaje. Dzięki dofinansowaniu z KPO
Pierwszy etap prac obejmie rewitalizację i adaptację historycznych zabudowań KWK „Wieczorek”, a dokł
Fundusze Unijne
Nowy rozdział dla Śląska. Katowice z dzielnicą nowych technologii
Zakres inwestycji, które chcą realizować miasta, dotyczy m.in. modernizacji wodociągów i kanalizacji
Fundusze Unijne
Dziewiętnaście polskich miast może zdobyć 1,5 mld zł z Funduszy Szwajcarskich
Reklama
Reklama
e-Wydanie