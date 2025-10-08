W Katowicach ruszy budowa nowego tramwaju. UE dołoży Tramwajom Śląskim 735 mln zł

Na Śląsku nadchodzą wyczekiwane od lat zmiany w publicznej komunikacji tramwajowej, będącej dla dużej części mieszkańców najważniejszym sposobem codziennego przemieszczania się. Zapadły decyzje umożliwiające budowę nowych linii, w tym nowej, blisko 10-kilometrowej trasy na południe Katowic, ponadto budowę nowego odcinka w Sosnowcu, modernizację infrastruktury tramwajowej w kilku innych miastach, a także zakup 30 nowych tramwajów.

W poniedziałek Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i Tramwaje Śląskie podpisały umowę, dzięki której inwestycje tramwajowe w regionie otrzymają ponad 735 mln zł dofinansowania. To przeszło połowa łącznych kosztów gigantycznego projektu, wartego 1,3 mld zł.

Unijne wsparcie dla nowoczesnej i ekologicznej infrastruktury transportowej

Wsparcie pięciu części przedsięwzięcia „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” będzie pochodzić z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). Prócz Katowic i Sosnowca, inwestycje obejmą także Będzin, Bytom i Dąbrowę Górniczą. Według CUPT, wszystkie projekty mają znaczenie strategiczne. Według jego dyrektor, Joanny Lach, podpisane w poniedziałek umowy mają być przykładem unijnego wsparcia dla budowy nowoczesnej i ekologicznej infrastruktury transportowej.

Dla stolicy regionu strategiczne znaczenie będzie mieć budowa linii tramwajowej na południe Katowic – od węzła przesiadkowego Brynów do dzielnicy Kostuchna. Budowa linii wraz z węzłem przesiadkowym na jej końcu ma pochłonąć blisko pół miliarda zł. Zdaniem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jana Szyszko, będzie to największa inwestycja tramwajowa w obecnej perspektywie finansowej.