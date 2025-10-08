W Katowicach ruszy budowa nowego tramwaju. UE dołoży Tramwajom Śląskim 735 mln zł

Aktualizacja: 09.10.2025 14:16 Publikacja: 08.10.2025 14:14
Na Śląsku nadchodzą wyczekiwane od lat zmiany w publicznej komunikacji tramwajowej
Foto: Radosław Dybała
Na Śląsku nadchodzą wyczekiwane od lat zmiany w publicznej komunikacji tramwajowej, będącej dla dużej części mieszkańców najważniejszym sposobem codziennego przemieszczania się. Zapadły decyzje umożliwiające budowę nowych linii, w tym nowej, blisko 10-kilometrowej trasy na południe Katowic, ponadto budowę nowego odcinka w Sosnowcu, modernizację infrastruktury tramwajowej w kilku innych miastach, a także zakup 30 nowych tramwajów.
W poniedziałek Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i Tramwaje Śląskie podpisały umowę, dzięki której inwestycje tramwajowe w regionie otrzymają ponad 735 mln zł dofinansowania. To przeszło połowa łącznych kosztów gigantycznego projektu, wartego 1,3 mld zł.
Wsparcie pięciu części przedsięwzięcia „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” będzie pochodzić z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). Prócz Katowic i Sosnowca, inwestycje obejmą także Będzin, Bytom i Dąbrowę Górniczą. Według CUPT, wszystkie projekty mają znaczenie strategiczne. Według jego dyrektor, Joanny Lach, podpisane w poniedziałek umowy mają być przykładem unijnego wsparcia dla budowy nowoczesnej i ekologicznej infrastruktury transportowej.
Dla stolicy regionu strategiczne znaczenie będzie mieć budowa linii tramwajowej na południe Katowic – od węzła przesiadkowego Brynów do dzielnicy Kostuchna. Budowa linii wraz z węzłem przesiadkowym na jej końcu ma pochłonąć blisko pół miliarda zł. Zdaniem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jana Szyszko, będzie to największa inwestycja tramwajowa w obecnej perspektywie finansowej.
– To jeden z kluczowych projektów transportowych w naszym mieście, który da realną alternatywę w wyborze sposobu poruszania kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców południowych dzielnic – stwierdził Marcin Krupa, prezydent Katowic. Tramwaj na południe Katowic skróci przejazd z centrum miasta do Kostuchny do niewiele ponad 20 minut. Powstanie 6 przystanków, z tego połowa umożliwi bezpośrednią przesiadkę do autobusów. Wzdłuż trasy tramwajowej pobiegnie droga dla rowerów, dla których powstaną parkingi przy przystankach. Zakłada się, że budowa nowej trasy tramwajowej rozpocznie się w październiku 2026 r., a zakończy w 2029 r.
W Sosnowcu powstanie 2-kilometrowe torowisko, na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych do ronda Jana Pawła II. – Powstanie sosnowiecki ring tramwajowy: wśród zadań jest też modernizacja torowiska tramwajowego od trasy ekspresowej 86 do Milowic, a w tym roku powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę nowego odcinka tramwajowego z Zagórza do Dańdówki – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
W ramach modernizacji infrastruktury przewidziana jest także przebudowa ok. 1 km linii w Będzinie, od tzw. ronda nerka do granicy miasta z Czeladzią i modernizacja blisko 3-kilometrowego dwutorowego odcinka w Będzinie od ronda do granicy Dąbrowy Górniczej.
Źródło: rp.pl
