Szczecin przygotowuje strefę czystego transportu. Kilka tygodni na konsultacje

Szczeciński ratusz zapowiada, że ograniczenie ruchu na ulicach strefy poprawi bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, przyczyni się także do redukcji emisji zanieczyszczeń
Kolejne miasto w Polsce przygotowuje się do utworzenia strefy czystego transportu (SCT). W Szczecinie ma ona objąć dolny i część górnego tarasu Starego Miasta w granicach ulic: Tkackiej, Wyszyńskiego, Małej Odrzańskiej, do linii Trasy Zamkowej. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne, które pomogą w przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta o ustanowieniu strefy.
Wcześniej przeprowadzono badania i analizy wyznaczonego obszaru pod kątem wjeżdżających tam pojazdów, które pozwoliły na sporządzenie raportu obejmującego również dwa potencjalne warianty funkcjonowania SCT: w wersji mniej i bardziej restrykcyjnej. Pierwsza z nich zakazem wjazdu obejmowała samochody starsze niż 15 lat oraz piętnastoletnie i nowsze, niespełniające normy emisji spalin Euro 5 (silniki benzynowe) lub Euro 6 (silniki Diesla). Druga, analogicznie – samochody starsze niż 10 lat lub dziesięcioletnie i nowsze niespełniające tych samych norm.
Po analizach postanowiono zaproponować mieszkańcom trzeci, jeszcze mniej restrykcyjny wariant. Dodatkowo wprowadzono liczne wyłączenia, m.in. dla mieszkańców planowanej strefy czy przedsiębiorców prowadzących na jej terenie działalność. – Wprowadzenie SCT ma charakter pilotażowy i umożliwi, w perspektywie czasu, ocenę wymiernych skutków jej funkcjonowania, szczególnie w aspekcie ekologicznym, dając tym samym podstawy do ewentualnych modyfikacji i zmian – wyjaśnia Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.
Rozpoczęły się już konsultacje społeczne: dwa spotkania z mieszkańcami – 10 i 11 grudnia odbyły się w Sali Sesyjnej szczecińskiego magistratu, opinie mieszkańców są także składane w formie pisemnej. Konsultacje potrwają do 5 stycznia.
Szczeciński ratusz zapowiada, że ograniczenie ruchu na ulicach strefy poprawi bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, przyczyni się także do redukcji emisji zanieczyszczeń. Niebagatelne jest również znaczenie finansowe: SCT ma umożliwić pozyskanie dodatkowych funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury miejskiej. Zarazem strefa będzie jednym z elementów zwiększających konkurencyjność Szczecina w ubieganiu się o fundusze unijne przeznaczone na rozwój transportu publicznego i zrównoważonej mobilności.
Strefy czystego transportu będą powstawać w miastach najbardziej narażonych na zanieczyszczenie powietrza, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Jako kryterium pod uwagę wzięte będzie przekroczenie dopuszczalnego średniorocznego stężenia tlenków azotu (NO2). Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za 2023 r. dotyczy to Warszawy, Krakowa, Wrocławia oraz Katowic.
Strefa w Warszawie działa od połowy 2024 r. i obejmuje większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic (37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni Warszawy), gdzie ograniczony został wjazd pojazdów z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starszych niż 27 lat lub niespełniających normy Euro 2 oraz pojazdów z silnikiem Diesla ponad 19-letnich lub niespełniających normy Euro 4. Jednak przez pierwsze trzy i pół roku funkcjonowania strefy z zakazu wjazdu starymi samochodami zwolnieni są mieszkańcy miasta (zameldowani) rozliczający w nim podatki. Od przyszłego roku wymogi związane z funkcjonowaniem strefy zostaną zaostrzone.
Drugim miastem ze strefą czystego transportu będzie Kraków, gdzie SCT zacznie działać z początkiem 2026 r. Obejmie ok. 60 proc. obszaru Krakowa, w obrębie IV obwodnicy Krakowa. Od poniedziałku, 15 grudnia, otwarte będą Punkty Obsługi Mieszkańców w kilku lokalizacjach na terenie miasta.
W kolejnych miastach prowadzone są analizy dotyczące uruchomienia strefy: we Wrocławiu, a także w Lublinie, Rzeszowie, Gliwicach, Toruniu i Bydgoszczy.
W Europie liczba stref niskiej emisji (low emission zone) szybko rośnie. Jeśli w 2019 r. było ich 228, to w 2022 r. już 320. Najszybciej rozbudowują strefy Włochy. Na początku 2023 r. funkcjonowały tam już 172 strefy, których liczba w porównaniu z 2019 r. niemal się podwoiła. Jedna czwarta stref jest w Niemczech.
