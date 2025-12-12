Szczecin przygotowuje strefę czystego transportu. Kilka tygodni na konsultacje

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie obszary Szczecina mają być objęte strefą czystego transportu?

Jakie warianty wprowadzenia strefy czystego transportu są rozważane?

Jakie korzyści ekonomiczne i ekologiczne może przynieść wprowadzenie SCT w Szczecinie?

Jakie inne polskie miasta rozważają wprowadzenie stref niskiej emisji?

Jak wygląda rozwój stref niskiej emisji w Europie na tle Polski?

Kolejne miasto w Polsce przygotowuje się do utworzenia strefy czystego transportu (SCT). W Szczecinie ma ona objąć dolny i część górnego tarasu Starego Miasta w granicach ulic: Tkackiej, Wyszyńskiego, Małej Odrzańskiej, do linii Trasy Zamkowej. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne, które pomogą w przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta o ustanowieniu strefy.

Reklama Reklama

Wcześniej przeprowadzono badania i analizy wyznaczonego obszaru pod kątem wjeżdżających tam pojazdów, które pozwoliły na sporządzenie raportu obejmującego również dwa potencjalne warianty funkcjonowania SCT: w wersji mniej i bardziej restrykcyjnej. Pierwsza z nich zakazem wjazdu obejmowała samochody starsze niż 15 lat oraz piętnastoletnie i nowsze, niespełniające normy emisji spalin Euro 5 (silniki benzynowe) lub Euro 6 (silniki Diesla). Druga, analogicznie – samochody starsze niż 10 lat lub dziesięcioletnie i nowsze niespełniające tych samych norm.

Na razie pilotaż

Po analizach postanowiono zaproponować mieszkańcom trzeci, jeszcze mniej restrykcyjny wariant. Dodatkowo wprowadzono liczne wyłączenia, m.in. dla mieszkańców planowanej strefy czy przedsiębiorców prowadzących na jej terenie działalność. – Wprowadzenie SCT ma charakter pilotażowy i umożliwi, w perspektywie czasu, ocenę wymiernych skutków jej funkcjonowania, szczególnie w aspekcie ekologicznym, dając tym samym podstawy do ewentualnych modyfikacji i zmian – wyjaśnia Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.