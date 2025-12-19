Nowe trasy pociągów regionalnych. Przybywa lokalnych połączeń

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe trasy pociągów regionalnych są planowane przez Koleje Mazowieckie?

Jakie współprace samorządowe przyczyniły się do powstania nowych połączeń kolejowych w Wielkopolsce?

Jakie są plany rozwoju połączeń kolejowych w województwie śląskim?

Jakie zmiany w rozkładzie jazdy prowadzi Łódzka Kolej Aglomeracyjna na najbliższy rok?

– Koleje Mazowieckie zamierzają w przyszłości rozwijać siatkę połączeń. Planujemy realizować kursy do Sokołowa Podlaskiego i Ostrowi Mazowieckiej, natomiast nie ma jeszcze konkretnej daty wznowienia przewozów do tych miast. Nastąpi to jednak najwcześniej w 2028 r. Na chwilę obecną oczekujemy na realizację prac modernizacyjnych linii kolejowych przez PKP PLK, w ramach programu Kolej+. Trwają też rozmowy dotyczące wznowienia przewozów do Kozienic – przekazała nam Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich.

Reklama Reklama

Więcej połączeń na południu Wielkopolski

Kilka dni temu uruchomiono połączenia w ramach Kalisko–Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej. Od niedzieli realizują je Koleje Wielkopolskie. Nowe kursy łączą Ostrów Wielkopolski m.in. z Kaliszem, Opatówkiem, Krotoszynem i Odolanowem. W ramach Kalisko–Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej codziennie kursuje 13 pociągów.

– To przede wszystkim ważna wiadomość dla mieszkańców oraz pasażerów, którzy świadomie wybierają podróżowanie koleją. To transport, który zdobywa coraz większe uznanie – bezpieczny, ekologiczny i szybki. Mam nadzieję, że dodatkowe połączenia na południu Wielkopolski zwiększą dostępność komunikacyjną – mówiła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.