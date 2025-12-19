Nowe trasy pociągów regionalnych. Przybywa lokalnych połączeń

Aktualizacja: 20.12.2025 02:11 Publikacja: 19.12.2025 19:28
Koleje Mazowieckie także zamierzają w przyszłości rozwijać siatkę połączeń
– Koleje Mazowieckie zamierzają w przyszłości rozwijać siatkę połączeń. Planujemy realizować kursy do Sokołowa Podlaskiego i Ostrowi Mazowieckiej, natomiast nie ma jeszcze konkretnej daty wznowienia przewozów do tych miast. Nastąpi to jednak najwcześniej w 2028 r. Na chwilę obecną oczekujemy na realizację prac modernizacyjnych linii kolejowych przez PKP PLK, w ramach programu Kolej+. Trwają też rozmowy dotyczące wznowienia przewozów do Kozienic – przekazała nam Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich.
Kilka dni temu uruchomiono połączenia w ramach Kalisko–Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej. Od niedzieli realizują je Koleje Wielkopolskie. Nowe kursy łączą Ostrów Wielkopolski m.in. z Kaliszem, Opatówkiem, Krotoszynem i Odolanowem. W ramach Kalisko–Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej codziennie kursuje 13 pociągów.
– To przede wszystkim ważna wiadomość dla mieszkańców oraz pasażerów, którzy świadomie wybierają podróżowanie koleją. To transport, który zdobywa coraz większe uznanie – bezpieczny, ekologiczny i szybki. Mam nadzieję, że dodatkowe połączenia na południu Wielkopolski zwiększą dostępność komunikacyjną – mówiła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
Uruchomienie Kalisko–Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej to efekt współpracy kilkunastu samorządów: województwa wielkopolskiego, miast Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza, powiatów ostrowskiego, kaliskiego i krotoszyńskiego oraz gmin: Krotoszyn, Odolanów, Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice i Opatówek.
Spółka Koleje Wielkopolskie poinformowała, że obecność pociągów przewoźnika na południu województwa zwiększy się o 50 procent. Połączenia są współfinansowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz miasta i powiaty, które podpisały umowę o utworzeniu kolei aglomeracyjnej. Kwoty dotacji pokrywane przez poszczególne miasta i gminy zależą od liczby mieszkańców i w 2026 r. wyniosą od 30 do blisko 500 tys. zł.
Kalisko–Ostrowska Kolej Aglomeracyjna będzie rozwijana o nowe połączenia, jeżeli do stowarzyszenia przystąpią inne miasta. Obecnie zaplanowane połączenia nie obejmują mieszkańców Kępna i Ostrzeszowa. Jak zapowiadają władze Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisko–Ostrowska Kolej Aglomeracyjna będzie funkcjonować co najmniej do 2030 r., a jej rozwój ma być sukcesywnie kontynuowany.
Nie tylko Koleje Wielkopolskie rozszerzyły swoją siatkę połączeń, ale także inni przewoźnicy regionalni, jak np. Koleje Śląskie. Przewoźnik realizuje około 16,9 tys. połączeń miesięcznie, co oznacza średnio 572 kursy na dobę, obsługuje 230 stacji i przystanków oraz prowadzi ruch na 23 liniach komunikacyjnych. W ubiegłym roku z usług Kolei Śląskich skorzystało blisko 22 mln pasażerów.
Wraz z wejściem nowego rocznego rozkładu jazdy, 14 grudnia, Koleje Śląskie uruchomiły nową linię S82 – prowadzącą z Chorzowa Batorego do Chorzewa Siemkowic w województwie łódzkim. Jej trasa przebiega przez: Chorzów, Bytom, Radzionków, Nakło w gminie Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Kalety, Strzebiń w gminie Koszęcin, Boronów, Herby Nowe w gminie Herby, Kłobuck, Działoszyn, aż do Chorzewa Siemkowic w województwie łódzkim.
– Każdego dnia wyjeżdża sześć par pociągów oraz dwie pary w skróconej relacji z Chorzowa Batorego do Kłobucka. Przez trzy pierwsze miesiące przyszłego roku na tym odcinku będzie obowiązywała specjalna oferta, która umożliwi zakup biletu liniowego pomiędzy Chorzowem Batorym a Chorzewem Siemkowicami w cenie 18,20 zł – przekazał nam Maciej Pezdek z Kolei Śląskich.
Nowe połączenia są finansowane przez Województwo Śląskie, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Województwo Małopolskie.
Łódzka Kolej Aglomeracyjna dowozi pasażerów m.in. z Łodzi do Poznania, Sieradza, Zduńskiej Woli, Częstochowy, Łowicza, Kutna, Zgierza, Skierniewic, Warszawy czy Tomaszowa Mazowieckiego. W październiku 2025 r. z usług ŁKA skorzystało 1 mln 190 tys. podróżnych, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.
– To historyczny sukces, który potwierdza rosnącą popularność oferowanych przez nas połączeń. W październiku padł też rekord dziennej liczby pasażerów – w piątek, 17 października, pociągami ŁKA podróżowało aż 35 477 osób – chwali się przewoźnik.
W nowym rocznym rozkładzie jazdy, który obowiązuje od 14 grudnia, Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomiła codzienne bezpośrednie połączenia z Łodzi przez Radomsko do Częstochowy. Trasę obsługuje osiem par pociągów na dobę.
ŁKA ma także plany na przyszły rok. W czerwcu na tory regionu wyjadą nowe pociągi, które pozwolą zwiększyć częstotliwość kursów oraz uruchomić kolejne połączenia. Nie tylko w weekendy, ale również w dni robocze zaczną kursować pociągi do Radomia.
Składy ŁKA pojadą także z Łodzi do Płocka, m.in. przez Kutno, Gostynin i Łąck. Realizowane będą trzy pary połączeń – rano i po południu. Ponadto w czerwcowym rozkładzie jazdy pojawi się szybkie weekendowe połączenie z Łodzi do Warszawy przez Zgierz, Głowno, Łowicz i Sochaczew.
Koleje Mazowieckie, co prawda wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy nie uruchomiły połączeń w nowych kierunkach, ale zamierzają rozwijać siatkę połączeń. W planach są m.in. kursy do Sokołowa Podlaskiego i Ostrowi Mazowieckiej. Nastąpi to jednak najwcześniej w 2028 r.
Jak zapewnia Maciej Pezdek z Kolei Śląskich, przewoźnik na bieżąco analizuje potrzeby transportowe mieszkańców oraz możliwości wynikające z modernizacji infrastruktury i współpracy z samorządami. – Rozwój oferty jest jednym z priorytetów, dlatego wszelkie nowe decyzje dotyczące rozszerzenia siatki połączeń, ich finansowania i pełnego zakresu będą komunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem – dodaje przedstawiciel Kolei Śląskich.
