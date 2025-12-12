Kraków gotowy na strefę czystego transportu. Co zmieni dla mieszkańców i turystów?

– Jeżeli samochód spełnia normy emisji spalin lub wymagania rocznikowe i jest zarejestrowany w Polsce, zostanie automatycznie dodany do systemu SCT. Dla kierowcy oznacza to wjazd do strefy bez ograniczeń – potwierdza Piotrkowski.

Jak sprawdzić, czy pojazd może wjechać do strefy czystego transportu

Ważnym elementem jest system obsługi strefy. Miasto uruchomiło go 8 grudnia. Przy pomocy systemu łatwo można sprawdzić, czy pojazd spełnia wymogi, można też zgłosić auto do systemu albo zarejestrować wjazd do placówki medycznej czy wykupić opłaty za wjazd do strefy.

Urzędnicy zapewniają, że wkrótce pojawią się kolejne funkcjonalności systemu, a od 15 grudnia, w związku z funkcjonowaniem strefy, otwarte zostaną Punkty Obsługi Mieszkańców w kilku lokalizacjach na terenie miasta. Tam również będzie można uzyskać pomoc – sprawdzić samochód, starać się o zwolnienie itd.

Zainteresowanie systemem jest bardzo duże – od początku jego uruchomienia do piątku 12 grudnia (czyli przez pięć dni) sprawdzenia swoich samochodów dokonało już ok. 180 tys. osób. Wniosków o nadanie uprawnień do wjazdu do strefy było sporo mniej – tylko ok. 6 tys.

Kto wjedzie do krakowskiej strefy

Osoby zameldowane w Krakowie i płacące w Krakowie podatki otrzymają bezterminowe zwolnienie dla pojazdów, które posiadały przed 26 czerwca tego roku – niezależnie od tego, jak stare są te samochody. Swoje pojazdy krakowianie będą musieli zgłosić w systemie – ale tylko wtedy, jeśli ich samochody nie spełniają wymaganych norm. Takiego zgłoszenia trzeba będzie dokonać co roku. Zwolnienia z opłat przysługują też osobom, które nie są mieszkańcami Krakowa.

Przewidziane są dla osób z niepełnosprawnością, które posiadają kartę parkingową UE dla osoby z niepełnosprawnościami (można zgłosić tylko jeden pojazd, który będzie zwolniony z opłat i wjedzie do strefy bez ograniczeń). Zwolnieni z opłat będą też pacjenci regularnie korzystający ze specjalistycznych świadczeń medycznych w krakowskich placówkach ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych.