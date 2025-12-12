Kraków gotowy na strefę czystego transportu. Co zmieni dla mieszkańców i turystów?

Aktualizacja: 12.12.2025 22:42 Publikacja: 12.12.2025 17:15
Jeżeli samochody spełniają wymogi i mają polskie rejestracje, ich właściciele nie muszą robić nic
Foto: ZTP w Krakowie
Zdaniem urzędników z krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego, którzy opracowali jej zasady, nie wpłynie ona w większości przypadków na codzienne funkcjonowanie mieszkańców i przyjezdnych. Trzeba jednak sprawdzić wymagania i zasady strefy.
– Przede wszystkim przed wprowadzeniem strefy należy sprawdzić, czy samochód spełnia wymogi dotyczące norm emisji spalin. Większość samochodów te wymogi spełnia, szacujemy, że nawet 8 na 10 – komentuje Maciej Piotrkowski z ZTP.
Jeżeli samochody spełniają wymogi i mają polskie rejestracje, ich właściciele nie muszą robić nic. Jakie samochody wjadą do strefy? Samochody benzynowe i na LPG, spełniające normę Euro 4 lub wyprodukowane w roku 2005 albo później. To znaczy, że gdy strefa zacznie obowiązywać, jej wymogi mogą spełniać nawet pojazdy 21-letnie. W przypadku samochodów z silnikiem diesla wymogi są bardziej restrykcyjne. Pojazdy osobowe do 3,5 tony muszą spełniać normy Euro 6 lub być wyprodukowane w 2014 roku i później. Pojazdy ciężarowe muszą spełniać normę Euro VI lub być wyprodukowane w roku 2012 albo później.
– Jeżeli samochód spełnia normy emisji spalin lub wymagania rocznikowe i jest zarejestrowany w Polsce, zostanie automatycznie dodany do systemu SCT. Dla kierowcy oznacza to wjazd do strefy bez ograniczeń – potwierdza Piotrkowski.
Ważnym elementem jest system obsługi strefy. Miasto uruchomiło go 8 grudnia. Przy pomocy systemu łatwo można sprawdzić, czy pojazd spełnia wymogi, można też zgłosić auto do systemu albo zarejestrować wjazd do placówki medycznej czy wykupić opłaty za wjazd do strefy.
Urzędnicy zapewniają, że wkrótce pojawią się kolejne funkcjonalności systemu, a od 15 grudnia, w związku z funkcjonowaniem strefy, otwarte zostaną Punkty Obsługi Mieszkańców w kilku lokalizacjach na terenie miasta. Tam również będzie można uzyskać pomoc – sprawdzić samochód, starać się o zwolnienie itd.
Zainteresowanie systemem jest bardzo duże – od początku jego uruchomienia do piątku 12 grudnia (czyli przez pięć dni) sprawdzenia swoich samochodów dokonało już ok. 180 tys. osób. Wniosków o nadanie uprawnień do wjazdu do strefy było sporo mniej – tylko ok. 6 tys.
Osoby zameldowane w Krakowie i płacące w Krakowie podatki otrzymają bezterminowe zwolnienie dla pojazdów, które posiadały przed 26 czerwca tego roku – niezależnie od tego, jak stare są te samochody. Swoje pojazdy krakowianie będą musieli zgłosić w systemie – ale tylko wtedy, jeśli ich samochody nie spełniają wymaganych norm. Takiego zgłoszenia trzeba będzie dokonać co roku. Zwolnienia z opłat przysługują też osobom, które nie są mieszkańcami Krakowa.
Przewidziane są dla osób z niepełnosprawnością, które posiadają kartę parkingową UE dla osoby z niepełnosprawnościami (można zgłosić tylko jeden pojazd, który będzie zwolniony z opłat i wjedzie do strefy bez ograniczeń). Zwolnieni z opłat będą też pacjenci regularnie korzystający ze specjalistycznych świadczeń medycznych w krakowskich placówkach ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych.
Osobną grupę zwolnień z opłaty stanowią pojazdy zabytkowe oraz specjalne. Pojazdy zabytkowe muszą jednak być wpisane na listę zabytków przez wojewódzkiego konserwatora. Zaliczane do pojazdów specjalnych m.in. kampery czy food trucki mogą wjeżdżać do strefy po uprzednim zgłoszeniu pojazdu w systemie. Będą zwolnione na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (wpisu w dowodzie rejestracyjnym).
Dla osób spoza Krakowa, posiadających pojazdy, które nie spełniają wymogów SCT i nie mają uprawnień do zwolnienia, wprowadzony został trzyletni okres przejściowy – do 2028 r. W tym czasie będą mogły wjechać do strefy po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Zaplanowane zostały opłaty godzinne, dzienne oraz abonamenty miesięczne. Po 31 grudnia 2028 r. możliwość wykupienia opłat za wjazd przestanie obowiązywać i do strefy z zewnątrz wjadą wyłącznie pojazdy spełniające normy emisji (jeśli nie podlegają zwolnieniom, np. dla pojazdów specjalnych itp.).
Wjazd do strefy będzie kontrolowany głównie automatycznie przez kamery odczytujące numery rejestracyjne pojazdów i porównujące je z bazą danych systemu SCT. Dlatego tak ważne jest, aby przed pierwszym wjazdem upewnić się, że wszystko jest w porządku z pojazdem w systemie. Nowe oznakowanie strefy zacznie obowiązywać 1 stycznia 2026 r.
W Polsce SCT działa na razie jedynie w stolicy – od 2024 r. Inne miasta, jak Wrocław, Łódź, czy Poznań, planują lub analizują wprowadzenie własnych stref.
