Reklama

Kraków gotowy na strefę czystego transportu. Co zmieni dla mieszkańców i turystów?

Od przyszłego roku strefa czystego transportu (SCT) zacznie obowiązywać w Krakowie. Strefa wprowadza nowe zasady wjazdu do ok. 60 proc. obszaru miasta.

Publikacja: 12.12.2025 17:15

Jeżeli samochody spełniają wymogi i mają polskie rejestracje, ich właściciele nie muszą robić nic

Jeżeli samochody spełniają wymogi i mają polskie rejestracje, ich właściciele nie muszą robić nic

Foto: ZTP w Krakowie

Małgorzata Stuch

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zasady wjazdu do krakowskiej strefy czystego transportu będą obowiązywać od przyszłego roku?
  • Które pojazdy spełniają wymagania dotyczące norm emisji spalin i mogą wjechać do strefy czystego transportu?
  • Jak działa system obsługi strefy i jakie funkcjonalności oferuje mieszkańcom Krakowa?
  • Kto może liczyć na zwolnienia z opłat w krakowskiej strefie czystego transportu?
  • Jak będzie przebiegać kontrola wjazdu do strefy czystego transportu i jakie są jej ograniczenia?

Zdaniem urzędników z krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego, którzy opracowali jej zasady, nie wpłynie ona w większości przypadków na codzienne funkcjonowanie mieszkańców i przyjezdnych. Trzeba jednak sprawdzić wymagania i zasady strefy.

– Przede wszystkim przed wprowadzeniem strefy należy sprawdzić, czy samochód spełnia wymogi dotyczące norm emisji spalin. Większość samochodów te wymogi spełnia, szacujemy, że nawet 8 na 10 – komentuje Maciej Piotrkowski z ZTP.

Jeżeli samochody spełniają wymogi i mają polskie rejestracje, ich właściciele nie muszą robić nic. Jakie samochody wjadą do strefy? Samochody benzynowe i na LPG, spełniające normę Euro 4 lub wyprodukowane w roku 2005 albo później. To znaczy, że gdy strefa zacznie obowiązywać, jej wymogi mogą spełniać nawet pojazdy 21-letnie. W przypadku samochodów z silnikiem diesla wymogi są bardziej restrykcyjne. Pojazdy osobowe do 3,5 tony muszą spełniać normy Euro 6 lub być wyprodukowane w 2014 roku i później. Pojazdy ciężarowe muszą spełniać normę Euro VI lub być wyprodukowane w roku 2012 albo później.

Czytaj więcej

Szczeciński ratusz zapowiada, że ograniczenie ruchu na ulicach strefy poprawi bezpieczeństwo rowerzy
Transport
Szczecin przygotowuje strefę czystego transportu. Kilka tygodni na konsultacje
Reklama
Reklama

– Jeżeli samochód spełnia normy emisji spalin lub wymagania rocznikowe i jest zarejestrowany w Polsce, zostanie automatycznie dodany do systemu SCT. Dla kierowcy oznacza to wjazd do strefy bez ograniczeń – potwierdza Piotrkowski.

Jak sprawdzić, czy pojazd może wjechać do strefy czystego transportu

Ważnym elementem jest system obsługi strefy. Miasto uruchomiło go 8 grudnia. Przy pomocy systemu łatwo można sprawdzić, czy pojazd spełnia wymogi, można też zgłosić auto do systemu albo zarejestrować wjazd do placówki medycznej czy wykupić opłaty za wjazd do strefy.

Urzędnicy zapewniają, że wkrótce pojawią się kolejne funkcjonalności systemu, a od 15 grudnia, w związku z funkcjonowaniem strefy, otwarte zostaną Punkty Obsługi Mieszkańców w kilku lokalizacjach na terenie miasta. Tam również będzie można uzyskać pomoc – sprawdzić samochód, starać się o zwolnienie itd.

Zainteresowanie systemem jest bardzo duże – od początku jego uruchomienia do piątku 12 grudnia (czyli przez pięć dni) sprawdzenia swoich samochodów dokonało już ok. 180 tys. osób. Wniosków o nadanie uprawnień do wjazdu do strefy było sporo mniej – tylko ok. 6 tys.

Kto wjedzie do krakowskiej strefy

Osoby zameldowane w Krakowie i płacące w Krakowie podatki otrzymają bezterminowe zwolnienie dla pojazdów, które posiadały przed 26 czerwca tego roku – niezależnie od tego, jak stare są te samochody. Swoje pojazdy krakowianie będą musieli zgłosić w systemie – ale tylko wtedy, jeśli ich samochody nie spełniają wymaganych norm. Takiego zgłoszenia trzeba będzie dokonać co roku. Zwolnienia z opłat przysługują też osobom, które nie są mieszkańcami Krakowa.

Przewidziane są dla osób z niepełnosprawnością, które posiadają kartę parkingową UE dla osoby z niepełnosprawnościami (można zgłosić tylko jeden pojazd, który będzie zwolniony z opłat i wjedzie do strefy bez ograniczeń). Zwolnieni z opłat będą też pacjenci regularnie korzystający ze specjalistycznych świadczeń medycznych w krakowskich placówkach ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Strefa czystego transportu w Krakowie ma działać od początku 2026 roku
Transport
Kraków zabiega o dofinansowanie z KPO na wprowadzenie strefy czystego transportu

Osobną grupę zwolnień z opłaty stanowią pojazdy zabytkowe oraz specjalne. Pojazdy zabytkowe muszą jednak być wpisane na listę zabytków przez wojewódzkiego konserwatora. Zaliczane do pojazdów specjalnych m.in. kampery czy food trucki mogą wjeżdżać do strefy po uprzednim zgłoszeniu pojazdu w systemie. Będą zwolnione na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (wpisu w dowodzie rejestracyjnym).

Jak Kraków skontroluje, kto wjeżdża do STC

Dla osób spoza Krakowa, posiadających pojazdy, które nie spełniają wymogów SCT i nie mają uprawnień do zwolnienia, wprowadzony został trzyletni okres przejściowy – do 2028 r. W tym czasie będą mogły wjechać do strefy po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Zaplanowane zostały opłaty godzinne, dzienne oraz abonamenty miesięczne. Po 31 grudnia 2028 r. możliwość wykupienia opłat za wjazd przestanie obowiązywać i do strefy z zewnątrz wjadą wyłącznie pojazdy spełniające normy emisji (jeśli nie podlegają zwolnieniom, np. dla pojazdów specjalnych itp.).

Wjazd do strefy będzie kontrolowany głównie automatycznie przez kamery odczytujące numery rejestracyjne pojazdów i porównujące je z bazą danych systemu SCT. Dlatego tak ważne jest, aby przed pierwszym wjazdem upewnić się, że wszystko jest w porządku z pojazdem w systemie. Nowe oznakowanie strefy zacznie obowiązywać 1 stycznia 2026 r.

W Polsce SCT działa na razie jedynie w stolicy – od 2024 r. Inne miasta, jak Wrocław, Łódź, czy Poznań, planują lub analizują wprowadzenie własnych stref.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska małopolskie Kraków strefa czystego transportu
Szczeciński ratusz zapowiada, że ograniczenie ruchu na ulicach strefy poprawi bezpieczeństwo rowerzy
Transport
Szczecin przygotowuje strefę czystego transportu. Kilka tygodni na konsultacje
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Budowa ITS w Katowicach została dofinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego k
Transport
Miasta inwestują w systemy ITS. Finansowe wsparcie zapewniają fundusze unijne
W połowie grudnia PKP wprowadza nowy rozkład jazdy 2025/2026, w którym część pociągów przyspieszy dz
Transport
Od połowy grudnia pociągi pojadą inaczej. Kogo zmiany dotkną najbardziej?
Warszawa systematycznie rozbudowuje swoją flotę autobusów miejskich
Transport
Samorządy kupują autobusy. Będzie więcej elektryków
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
W Warszawie większość buspasów umożliwia poruszanie się samochodom elektrycznym
Transport
Buspasy już nie dla elektryków. Dziś decyzje podejmują władze lokalne
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama