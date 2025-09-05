Zmiany w komunikacji miejskiej. Automaty bez gotówki i papierowych biletów

Aktualizacja: 06.09.2025 02:27 Publikacja: 05.09.2025 17:51
Warszawa należy do miast planujących zmiany w sposobie płatności za przejazdy komunikacją miejską
Podczas tegorocznych wakacji na takie zmiany zdecydował się Kraków. W krakowskich automatach mobilnych za bilety można płacić już tylko wyłącznie kartą, zegarkiem, opaską lub telefonem. I chociaż podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują od lat w wielu innych gminach, pasażerom drugiego co do wielkości miasta w kraju ten pomysł wyjątkowo nie przypadł do gustu.
Dodatkowe emocje wzbudził fakt, że część nowych, zamontowanych w pojazdach automatów nie drukuje papierowych biletów, a jedynie zapisuje je na nośniku, przy pomocy którego zostały kupione. Z powodu protestów części mieszkańców i radnych miasto zdążyło już „zaliczyć” próby powrotu do starego porządku zakupu biletów, czyli za gotówkę.
– Tutaj nie chodzi o teorie spiskowe typu wyeliminowanie gotówki, nie chodzi o to, aby wykradać dane pasażerów czy pieniądze z ich kont. Mamy na myśli przede wszystkim wygodę, łatwiejszą obsługę pasażera i… ekologię – tak podsumowuje wymianę nowych automatów biletowych Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP).
Kowal tłumaczy, że organizator transportu miejskiego w Krakowie stopniowo i od dawna starał się „oswoić” pasażerów z nowoczesnymi i wygodniejszymi rozwiązaniami. Automaty, w których kupno biletu było możliwe tylko bezgotówkowo działały od lat w autobusach Mobilisa – jednego z dwóch krakowskich przewoźników. W pozostałych autobusach, tramwajach i automatach stacjonarnych bilety można było kupować za gotówkę i kartą.
Wielka akcja wymiany na nowoczesne urządzenia rozpoczęła się w czerwcu, przy czym w pierwszej kolejności wymieniane były najbardziej wyeksploatowane biletomaty i te, które przyjmowały płatność wyłącznie gotówką. Aktualnie wszystkie z około 1200 urządzeń w pojazdach mają możliwość płacenia wyłącznie kartą. Z czego 651 (czyli większość) to urządzenia EMV, które nie drukują biletów papierowych. Argumenty za tym, by przywrócić możliwość płatności gotówką były różne.
– Począwszy od tego, że starsi pasażerowie nie poradzą sobie z płatnością kartą lub karty nie mają, poprzez ryzyko kradzieży pieniędzy z karty np. przez „fałszywych” kontrolerów, którym trzeba będzie udostępnić nośnik, dzięki któremu zakupiliśmy bilet – po teorie spiskowe, których nawet nie będę przytaczał – informuje Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. Jeszcze w trakcie trwającej wymiany automatów w pojazdach część krakowskich radnych złożyła projekt uchwały dotyczącej (w skrócie) powrotu gotówki jako środka zakupu biletów w automatach mobilnych. Uchwała nie została podjęta, bo większość radnych zdecydowała, że powrotu gotówki do automatów mobilnych jednak nie chce.
Sebastian Kowal z ZTP podkreśla, że na podobne rozwiązania wiele gmin zdecydowało się już dawno temu. W automatach mobilnych za gotówkę biletów nie kupimy m.in. w stolicy, Wrocławiu, Gdańsku, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ponad 55 miast i gmin), Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Opolu…
Na montaż automatów umożliwiających bezgotówkowy zakup biletów w pojazdach decyduje się coraz więcej samorządów. Większość chce też urządzeń, które nie drukują biletów papierowych, ale zapisują kupiony bilet na nośniku, przy pomocy którego dokonano zakupu.
– W całej sieci Transport Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jeżdżą już pojazdy wyposażone w mobilne urządzenia EMV umożliwiające płatność kartą. Aby kupić bilet w biletomacie mobilnym, płacąc kartą płatniczą nie trzeba mieć konta w systemie ani żadnej specjalnej aplikacji. Można w nich kupować najpopularniejsze rodzaje biletów – 20-, 40- i 90-minutowe oraz bilet dzienny, jak również można skorzystać z opcji Start/Stop – informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego.
Na montaż automatów umożliwiających bezgotówkowy zakup biletów w pojazdach decyduje się coraz więcej samorządów
W tramwajach i autobusach Wrocławia bilety jednorazowe, czasowe, grupowe można kupować wyłącznie w formie elektronicznej, niewymagającej skasowania i tylko za pomocą karty, zegarka, opaski, telefonu. W Bydgoszczy system Open Payment System (OPS) umożliwiający zakup biletu przez przyłożenie do urządzenia karty płatniczej lub smartfonu został wprowadzony już w 2018 roku. – Zakupiony bilet jest elektroniczny (bez tradycyjnego wydruku) – mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
W komunikacji miejskiej Olsztyna biletów za gotówkę nie kupimy od czterech lat. Ale automaty biletowe drukują tradycyjne, papierowe bilety. Podobnie w Opolu – pasażerowie płacą kartą, telefonem lub opaską i otrzymują papierowy bilet. Jednak w najbliższym czasie miasto chce wprowadzić zmiany. – Planujemy wdrożenie kasowników w systemie MTT, umożliwiających zapłatę wyłącznie elektronicznie i kodowanie biletów w powiązaniu z płatnością – bez papierowych biletów – wyjaśnia Adam Leszczyński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Opola.
Jeżeli chodzi o automaty stacjonarne samorządy zostawiły sobie możliwość zakupu biletów za gotówkę. Część samorządów wyjątkowo umożliwia zakup biletów za gotówkę również w pojazdach komunikacji miejskiej. Tak jest np. w gdańskiej komunikacji miejskiej, gdzie sprzedaż gotówkowa prowadzona jest na liniach autobusowych obsługujących wyłącznie połączenia międzygminne.
– Za bilet należy zapłacić odliczoną gotówką. Ze sprzedaży papierowych biletów przez kierowców i motorniczych we wszystkich pojazdach zrezygnowaliśmy w czasie pandemii – podkreśla Dagmara Szajda, kierownik Działu Komunikacji i Marketingu Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. W gdańskiej komunikacji miejskiej na liniach międzygminnych pasażerowie nie kupują jednak biletów w automatach (tzw. falomatach – czyli automatach obsługujących system FALA), ale u prowadzącego pojazd i wyłącznie na przystankach.
Wiele samorządów planuje już kolejne zmiany dotyczące biletów. Kraków na pewno będzie sukcesywnie wymieniał mobilne biletomaty drukujące papierowe bilety na urządzenia zapisujące bilet na elektronicznym nośniku. – Sposób płatności za przejazdy komunikacją miejską ma zamiar zmienić również Warszawa – informuje Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
W Poznaniu planowane jest przede wszystkim umożliwienie korzystania z atrakcyjnej taryfy przystankowej poprzez płatności zbliżeniowe kartą bankową lub urządzeniem mobilnym, jak na przykład smartfonem. – Zależy nam, żeby korzystanie z komunikacji zbiorowej było intuicyjne i maksymalnie uproszczone – tłumaczy Bartosz Trzebiatowski, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
