Urzędy będą czynne krócej? To nie jest takie proste

Samorządy dużych miast na razie przyglądają się pomysłowi. – Kwestia ta jest przedmiotem szerokiej dyskusji na forum Unii Metropolii Polskich. Aktualnie prowadzone są więc analizy i rozmowy na ten temat – przekazało nam biuro prasowe stołecznego ratusza.

Rząd dopłaci za krótszy czas pracy. Rusza pilotaż

Rusza nowy program pilotażowy, w ramach którego pracodawcy mogą otrzymać do 20 tys. zł na pracownika. Od 14 sierpnia wystartował nabór projektów testujących skrócony czas pracy. To pierwszy pilotaż skróconego czasu pracy w tej części Europy, pierwszy na tak szeroką skalę pilotaż w Polsce.

– Chcemy zachęcać do skróconego czasu pracy, zachęcać do testowania rozwiązań w różnego typu organizacjach. W pilotażu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe – by każdy pracodawca mógł sprawdzić, co u niego działa – mówiła w kwietniu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra pracy.

Jak podał resort, wniosek o dofinansowanie mogą złożyć pracodawcy, zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne.