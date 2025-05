Jak zarabia się w Polsce? Kraków przed Warszawą, Mazowsze przed Małopolską

W Warszawie także najlepiej zarabia się w IT i telekomach (ponad 48 proc. nad miejską średnią), ale pracuje w informacji i komunikacji 12 proc. zatrudnionych, w działalności profesjonalnej (zarobki wyższe o 43 proc.) nieco ponad 9 proc. A najwięcej osób (co piąta) pracuje w handlu, w którym zarabia się tylko o 1 proc. więcej niż przeciętna. Sporo osób (co szósta) pracuje w transporcie i firmach specjalizujących się w logistyce i magazynowaniu, a w tym dziale gospodarki w stolicy płace są niższe o jedną czwartą.

GUS podaje z pewnym opóźnieniem informacje o przeciętnych i o medianie zarobków (czyli wartości dzielącej płace na dwie równe części: połowa zarabia ponad tę kwotę, a połowa poniżej) w całej gospodarce: wszystkich branżach, mikrofirmach, administracji, służbach mundurowych. Najnowsze dane dotyczą października. Wynika z nich, że licząc wszystkie zarobki, w Warszawie zarabia się więcej niż w Krakowie. Przeciętnie było to 11,89 tys. zł (mediana 9,15 tys. zł), a w Krakowie przeciętna wyniosła 10,48 tys., z medianą 8,23 tys. zł.

Które stolice gonią regiony?

Kielce, Białystok i Gorzów Wielkopolski to miasta, w których zarabia się mniej niż przeciętnie w województwie. Co ciekawe, w lubuskim płace są powyżej średniej regionalnej w Zielonej Górze (7,99 tys. zł), a poniżej w Gorzowie Wielkopolskim (7,26 tys. zł).

W Białymstoku w sektorze przedsiębiorstw najwięcej osób (ponad 31 proc.) pracuje w handlu, a jest to branża opłacana nieco poniżej średniej w mieście. A w dwóch działach gospodarki, w których płace są znacząco wyższe niż średnie, pracują nieliczni: 3 proc. zajmuje się działalnością naukową i profesjonalną, a tylko co 50 pracownik – IT.

Podobne proporcje pomiędzy liczbą pracujących w najlepiej i najsłabiej opłacanych branżach są w Kielcach. Najbardziej in plus odskoczyły zarobki w obsłudze rynku nieruchomości (o ok. 34 proc.), a pracuje w branży 3 proc. zatrudnionych. IT zajmuje się jeszcze mniej osób. Najwięcej zaś pracuje w przemyśle (43 proc.) i handlu (21 proc.). Są to branże, w których płaci się o kilka procent więcej niż przeciętna w mieście.