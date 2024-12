Znaczne podwyżki nie zmniejszyły różnic w płacach pomiędzy regionami

Na jakie podwyżki mogli liczyć mieszkańcy różnych województw?

Choć podwyżki w woj. świętokrzyskim i podkarpackim były o ponad 4 pkt proc. wyższe niż na Mazowszu, to z danych GUS wynika, że przeciętnie wzrosły o podobna kwotę – ponad 800 zł (brutto). W przypadku firm z woj. świętokrzyskiego było to prawie 900 zł, warmińsko-mazurskiego 840 zł, a podkarpackiego – niespełna 805 zł. Na Mazowszu było to zaś ponad 845 zł. Dlaczego tak się dzieje? Na Mazowszu co prawda płace rosły wolniej, ale był to wzrost liczony od wyższej kwoty niż w przypadku pozostałych województw.



Najmniejsze pozytywne różnice w portfelach mogli zauważyć także pracownicy w woj. podlaskim (ponad 532 zł) i śląskim (530 zł).

Gdy do zarobków w sektorze produkcji doda się płace w administracji i sektorze publicznym, to w żadnym województwie średnia płaca nie była w ciągu dziewięciu miesięcy niższa niż 7,4 tys. zł brutto. Wciąż regionalnie najniższe wynagrodzenia były na Warmii i Mazurach (7,46 tys. zł brutto) i na Podkarpaciu (7,47 tys. zł), a najwyższe w Małopolsce i na Dolnym Śląsku (po 8,7 tys. zł) oraz w Warszawie i najbliższych miejscowościach – ponad 10 tys. zł.